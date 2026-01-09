viernes 09 de enero de 2026
9 de enero de 2026
Olga lanzó su primera serie de ficción en formato vertical con Gimena Accardi

Olga y Ginena Accardi apuestan debutan en la producción de contenidos pensados exclusivamente para redes sociales con un drama erótico.

Gimenna Accardi, en su nueva serie.&nbsp;

Enmarcada en el género de una serie en clave de drama erótico, la propuesta puede verse a través de las cuentas oficiales de la señal en TikTok, Instagram y YouTube Shorts.

La serie fue escrita y dirigida por Gimena Accardi y Agustina Navarro, y se desarrolló en asociación con The Eleven Hub / SDO Entertainment, con producción de Loli Miraglia y Lucas Mentasti. En tanto, Coneja Blanca estuvo a cargo de los servicios de producción.

La serie de Olga y Gimena Accardi

Desde lo narrativo, Tilf propone una exploración de los vínculos interpersonales, el deseo y las dinámicas de poder, adaptando el lenguaje cinematográfico a los hábitos de consumo en dispositivos móviles.

Gimena Accardi en una escena de la serie de Olga.

La ficción trabaja con una narrativa fragmentada, pensada específicamente para el social video, sin resignar calidad estética ni profundidad temática.

El elenco está encabezado por la propia Gimena Accardi y el cantante Seven Kayne, quien realiza su primera incursión actoral. Completan el reparto Leonor Manso, Ludovico Di Santo, Teo D’Elia y Josefina Willa, figuras con amplia trayectoria en la industria audiovisual.

