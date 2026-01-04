Olga se muda a Mar del Plata durante todo el verano: la grilla completa

Olga llega a Mar del Plata.

La plataforma de straming Olga se instala en Mar del Plata y transmite todo el verano en vivo desde un hostel en Playa Grande, con su programación habitual de lunes a viernes y el espíritu fresco y playero que acompañará a la audiencia durante toda la temporada.

Bajo el lema “Este verano, verán Olga”, la programación mantendrá sus ciclos habituales, pero con el clima y la energía propios de la temporada estival frente al mar . El canal además confirmó la incorporación de Maxi López a su pantalla.

SERÍA INCREÍBLE 7 a 10 hs

SOÑÉ QUE VERANEABA 10 a 12:30 hs

TAPADOS DE LABURO 12:30 a 14:30 hs

TDT 14:30 a 16:30 hs… pic.twitter.com/nNgseM7eij — OLGA (@olgaenvivo) December 15, 2025 La grilla de verano de Olga desde Mar del Plata Sería Increíble: de 7 a 10. Soñé que Veraneaba: de 10 a 12:30. Tapados de Laburo: de 12:30 a 14:30. TDT: de 14:30 a 16:30. Con esta mudanza temporaria, OLGA apuesta a un verano distinto, combinando streaming, playa y convivencia, y reafirma su identidad con una programación en vivo que acompañará a la audiencia durante toda la temporada desde uno de los destinos turísticos más emblemáticos del país.

