4 de enero de 2026
Olga se muda a Mar del Plata durante todo el verano: la grilla completa

Los programas de la plataforma de streaming Olga trasminarán este verano en vivo desde un hostel de Playa Grande, en Mar del Plata.

La plataforma de straming Olga se instala en Mar del Plata y transmite todo el verano en vivo desde un hostel en Playa Grande, con su programación habitual de lunes a viernes y el espíritu fresco y playero que acompañará a la audiencia durante toda la temporada.

Olga confirmó que no se toma vacaciones y que, a partir del 5 de enero, desembarca en Mar del Plata con una propuesta especial de verano.

El canal de streaming se muda a un hostel y transmitirá en vivo de lunes a viernes desde Quba, en Playa Grande, Mar del Plata, llevando su espíritu fresco y descontracturado a la costa.

Bajo el lema “Este verano, verán Olga”, la programación mantendrá sus ciclos habituales, pero con el clima y la energía propios de la temporada estival frente al mar . El canal además confirmó la incorporación de Maxi López a su pantalla.

La grilla de verano de Olga desde Mar del Plata

Sería Increíble: de 7 a 10.

Soñé que Veraneaba: de 10 a 12:30.

Tapados de Laburo: de 12:30 a 14:30.

TDT: de 14:30 a 16:30. Con esta mudanza temporaria, OLGA apuesta a un verano distinto, combinando streaming, playa y convivencia, y reafirma su identidad con una programación en vivo que acompañará a la audiencia durante toda la temporada desde uno de los destinos turísticos más emblemáticos del país.

