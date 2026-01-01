Las Pastillas del Abuelo abren el Vibra Arena en Mar del Plata

Las Pastillas del Abuelo, en Mar del Plata.

Luego de dos shows en Movistar Arena con localidades agotadas y antes de su regreso al Estadio Ferro previsto para el mes de abril, Las Pastillas del Abuelo siguen siendo una de las bandas más convocantes y queridas de la escena.

Con más de dos décadas de trayectoria y una conexión inquebrantable con su público, la banda liderada por Piti Fernández se prepara para ofrecer una noche cargada de energía, repasando sus clásicos y presentando nuevas canciones que reflejan su constante evolución artística.

En 2002 comienzan su carrera con la grabación de un demo, “El Sensei”, canción que se hizo muy popular y quedó como un mito en la carrera de la banda, ya que nunca se editó en ninguno de sus discos.

image Rock en Mar del Plata con Las Pastillas del Abuelo.

La banda se presentará en domingo 4 de enero a las 21 en Umano, Balneário Horizonte.

Entradas a la venta por sistema Articket

Puntos de venta físicos:

La Casa de las Guitarras: Belgrano 3420 - Mar del Plata

FAVA Casa Central: Av. Pedro Luro 3247 - Mar del Plata

ADN Store: Calle 61 N° 2813 - Necochea

TecnoCentro: Rivadavia 3065 - Olavarria