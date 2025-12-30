martes 30 de diciembre de 2025
30 de diciembre de 2025
Crédito local.

Pablo Cordonet sale a escena con "Tengo data" en Carlos Paz y Capital

El banfileño Pablo Cordonet presenta su nuevo espectáculo en Villa Carlos Paz y Capital, donde en clave de humor habla de la información que guardamos.

Diariolaunion | Edgardo Solano
Por Edgardo Solano
Pablo Cordonet, con nuevo show de humor.&nbsp;

Pablo Cordonet, con nuevo show de humor. 

“Hace cuatro años que venía haciendo ‘Multiverso’ y era momento de cambiar. La premisa de ‘Tengo Data’ es contar las cosas que nos pasaron y que hacemos con esa información que antes se registraba en la cabeza, porque no había tantos dispositivos”, le cuenta a La Unión.

Y artista agrega sobre la temática del nuevo espectáculo de humor: “Tenemos tanta, tanta, tanta data...que muchas veces no sabemos cómo utilizarla".

Pablo Cordonet, entre Carlos Paz y Capital.

Las funciones de enero serán los lunes a las 22 en el Teatro Holiday de Carlos Paz y los sábados a las 22,30 en el Chacarerean Teatre, en Palermo.

“Me entusiasma mucho ir a Carlos Paz en esta temporada, Carlos Paz es como la Costa de las provincias. Y el Chacarerean es una sala que me entusiasma mucho, tienen mucha mística”, apunta.

El banfileño Pablo Cordonet, entre Carlos Paz y Capital

Pablo Cordonet, solo en el escenario, transporta a distintas épocas y momentos de la vida, logrando reflejar en cada uno de nosotros, experiencias y momentos que resuenan y se vuelven desopilantes.

Un espectáculo de verano para disfrutar del mejor humor de este artista, que, desde hace más de 25 años, cautiva a su público con su particular sentido del humor y su capacidad expansiva sobre el escenario.

En cada uno de sus espectáculos, Pablo Cordonet lleva la esencia de Banfield, de la zona sur y del Conurbano en cada uno de sus propuestas.

“Es mi marca identitaria, no podría hacer cosas desde otro lugar. Tengo una identidad sureña, de barrio, del Conurbano. Es un placer llevar nuestra cultura nuestras vivencias. Pinto un paisaje durante una hora de espectáculo”, cierra.

