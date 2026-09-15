Lucas Angelini le dio mucha importancia al punto en Paraná

En el choque de extremos de la tabla de la zona B de la Primera Nacional, Temperley y Patronato no se sacaron ventajas en Paraná. El Gasolero no pudo romper el cero en el primer tiempo y, tras quedarse con 10, sumó un punto que según Lucas Angelini tendrá valor si el sábado se imponen como locales frente a Almagro.

El lateral izquierdo lamentó el resultado porque, a su entender, era “un partido ganable, pero que la expulsión de Franco Díaz le cambió los planes al equipo de Nicolás Domingo.

“Un poco molesto por la expulsión, que puede pasar, te cambia el partido. Habíamos corregido detalles en el entretiempo para poder llevarnos los tres puntos que estaban a la vista, que estaban ganables”, dijo el ex San Martín de Burzaco en diálogo con LocosxTemperley.

Su argumento se fundamentó que “en el primer tiempo tuvimos tres o cuatro ocasiones más que claras. Es así esta categoría y se pudo sumar que es importante a esta instancia del torneo, que si no sumas se te terminan alejando. Siempre y cuando sumes todos los partidos seguramente a fin de torneo estás peleando por el primer lugar”.

Temperley no pierde su rumbo

Con el punto, Temperley quedó a dos unidades de Tristán Suárez y Gimnasia y Esgrima de Jujuy. El Lechero completará este miércoles el partido postergado contra San Martín, en San Juan, mientras que el Gasolero recibirá al Lobo dentro de tres fechas en el Alfredo Beranger.

“Seguís estando a dos puntos, si perdías estabas a tres, eso ya es más de un partido. Seguramente el sábado va a ser un rival (Almagro) muy duro porque están levantando también, pero que si lo sacamos adelante este punto se va a hacer valer mucho más de las sensaciones que nos llevamos. Sabíamos que lo podíamos ganar, y de llevarte un punto a no llevarte nada…. El sábado va a salir todo bien y este punto va a valer más que esta bronca que tenemos”, aseguró con convicción el oriundo de Lanús.

Habíamos corregido detalles en el entretiempo para poder llevarnos los tres puntos que estaban a la vista, que estaban ganables Habíamos corregido detalles en el entretiempo para poder llevarnos los tres puntos que estaban a la vista, que estaban ganables

Por último, el defensor expresó que terminó “muerto” el partido por el empuje de Patronato en los minutos finales. “Faltaba que entrara el técnico de ellos a tirar centros, pero es así. Con un jugador menos le tocó entrar a Luquitas (Richarte) y a Trebo (León Trebotic) que quizá no tienen características de jugar por afuera”.

Sobre los cambios destacó que “hicieron un laburo muy fuerte conmigo, justamente este lateral derecho (Maximiliano) Rueda que lo conocemos, es uno de los que más ataca, el que entró (Benjamín Bravo) era picante, pero los controlamos bien, de buena manera, y más en situaciones que tiraban la pelota larga no tuvieron. Es más, siguen siendo más claras las nuestras”.