Las nuevas fotos de Candela Arizaga y Facundo Moyano

Mientras sigue la causa judicial que investiga a Facundo Moyano por supuestos hechos de violencia de género contra su pareja, la influencer Candela Arizaga, aparecieron en las redes sociales nuevas fotos del sindicalista y la modelo rosarina dentro de un hotel

Las fotos las publicó Pochi de Gossipeame y compartió en su cuenta de Instagram una serie de imágenes que, según explicó, podrían revelar que Candela Arizaga habría visitado a Facundo Moyano en el lugar donde presuntamente se estaría hospedando.

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Luego de un dato que Pochi habría recibido días atrás, una persona le habría contado que había visto a Facundo Moyano alojándose en un apart hotel del centro y que Candela Arizaga habría ido a visitarlo a ese lugar.

“Alguien me había hablado la semana pasada diciéndome que se lo habría viso a Facundo Moyano parando en este apart hotel del centro y que Candela habría ido a visitarlo. Si ven la foto que se saca ella, es el mismo baño”, aseguró la panelista sobre Facundo Moyano y Candela Arizaga.

La llamativa foto de Candela Arizaga.

La imágenes de Facundo Moyano y Candela Arizaga

Pochi de Gossipeame mostró una foto en la que Candela Arizaga aparece frente al espejo de un baño sacándose una selfie. Y por otro, exhibió fotos oficiales del supuesto apart hotel donde Facundo Moyano estaría viviendo por estas semanas.

Al comparar las fotografías, Pochi señaló que el baño que aparece detrás de Candela Arizaga tendría características similares a las que se ven en las imágenes del supuesto apart en el que estaría instalado el sindicalista.

La coincidencia señalada por la panelista volvió a poner bajo la lupa el vínculo entre Facundo Moyano y Candela Arizaga, justamente cuando pesa sobre ellos una medida judicial destinada a evitar cualquier contacto.