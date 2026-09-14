lunes 14 de septiembre de 2026
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14 de septiembre de 2026
Escándalo.

Las nuevas fotos de Candela Arizaga y Facundo Moyano

Revelaron en las redes sociales unas fotos de Candela Arizaga en el apart hotel donde se estaría hospedando Facundo Moyano por estos días.

Candela Arizaga y Facundo Moyano.

Candela Arizaga y Facundo Moyano.

Las fotos las publicó Pochi de Gossipeame y compartió en su cuenta de Instagram una serie de imágenes que, según explicó, podrían revelar que Candela Arizaga habría visitado a Facundo Moyano en el lugar donde presuntamente se estaría hospedando.

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Luego de un dato que Pochi habría recibido días atrás, una persona le habría contado que había visto a Facundo Moyano alojándose en un apart hotel del centro y que Candela Arizaga habría ido a visitarlo a ese lugar.

“Alguien me había hablado la semana pasada diciéndome que se lo habría viso a Facundo Moyano parando en este apart hotel del centro y que Candela habría ido a visitarlo. Si ven la foto que se saca ella, es el mismo baño”, aseguró la panelista sobre Facundo Moyano y Candela Arizaga.

La llamativa foto de Candela Arizaga.

La llamativa foto de Candela Arizaga.

La imágenes de Facundo Moyano y Candela Arizaga

Pochi de Gossipeame mostró una foto en la que Candela Arizaga aparece frente al espejo de un baño sacándose una selfie. Y por otro, exhibió fotos oficiales del supuesto apart hotel donde Facundo Moyano estaría viviendo por estas semanas.

Al comparar las fotografías, Pochi señaló que el baño que aparece detrás de Candela Arizaga tendría características similares a las que se ven en las imágenes del supuesto apart en el que estaría instalado el sindicalista.

La coincidencia señalada por la panelista volvió a poner bajo la lupa el vínculo entre Facundo Moyano y Candela Arizaga, justamente cuando pesa sobre ellos una medida judicial destinada a evitar cualquier contacto.

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