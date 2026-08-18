martes 18 de agosto de 2026
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18 de agosto de 2026
Se picó.

La foto de Candela Arizaga con Facundo Moyano: "Para que sus otras novias lo vean"

La influencer Candela Arizaga reapareció en las redes sociales posteado una foto con Facundo Moyano y lanzando un fuerte indirecta.

Candela Arizaga y Facundo Moyano, en París.&nbsp;

Candela Arizaga y Facundo Moyano, en París. 

Mientras que la causa por el episodio que involucró al sindicalista Facundo Moyano y a su novia, Candela Arizaga, continúa bajo investigación, la influencer publicó una foto de ambos en Disneyland París durante una de sus vacaciones y disparó un fuerte mensaje.

Luego de mantener un bajo perfil en sus redes sociales, Candela Arizaga reapareció para aclarar algunas de las versiones que dicen sobre ella en los medios de comunicación.

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Replicó en sus historias un informe sobre ella donde enumeraban los viajes al exterior que hizo en los últimos dos años y escribió: "Todos los viajes fueron con mi ex, mi pareja y 2 en familia que fueron mis mayores sueños cumplidos. Ni idea, no tengo la culpa que elijan mal a sus novios", respondió con ironía.

No solo aclaró cómo fueron los viajes, sino que se burló del contenido debido al faltante de información: "¡Encima se olvidaron de poner un par de viajes más! JAJAJA".

La polémica foto que subió Candela Arizaga

En la siguiente historia, Candela Arizaga se mostró abrazada junto a su novio Facundo Moyano en Disneyland París, uno de los destinos a los que fue acompañada por él.

Con un mensaje picante que luego eliminó de sus historias, Candela Arizaga comentó que compartió la imagen para evitar "que la escondan": "Y acá porque no quiero que me escondan más y de paso 'sus otras novias' lo vean (humor)".

Candela Arizaga y Facundo Moyano no se ven personalmente desde el 4 de agosto, debido a que se le impuso una restricción perimetral al sindicalista en el marco de la investigación por lesiones y ilegitimación de libertad. Sin embargo, ambos manifestaron públicamente el deseo de volver a verse.

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