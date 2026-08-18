Allan Wlk, sin vueltas sobre el presente de Lanús: "Sabemos lo que debemos corregir"

El delantero Allan Wlk analizó la derrota de Lanús ante Independiente por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga Profesional y remarcó que el equipo hizo los méritos necesarios para conseguir un mejor resultado en la Fortaleza de Guidi y Cabrero .

El atacante paraguayo, que anotó su primer gol con la camiseta del "Granate", destacó que el equipo tuvo varias situaciones de peligro y resaltó que hizo "bastantes cosas mejor" que su rival para lograr otro resultado.

Torneo Clausura. Independiente le ganó a Lanús y lo dejó fuera de las copas

"Hicimos un buen primer tiempo, tuvimos situaciones y nos faltó un poco de suerte. Ellos tuvieron una y la aprovecharon. Ahora hay que trabajar en esos pequeños detalles para lograr convertir lo antes posibles", remarcó en conferencia de prensa.

Sobre los aspectos a mejorar de cara a los próximos partidos, Wlk fue preciso en sus palabras y remarcó que ellos tienen en claro lo que deben hacer para no sufrir como lo hicieron ante Independiente. "Nosotros sabemos lo que tenemos que corregir para tratar que esos detalles vengan para nuestro lado", resaltó, claro y contundente.

El delantero también se refirió al próximo encuentro, que será el lunes ante Argentinos Juniors, también de local, por la fecha 6 del Torneo Clausura, y fue contundente de cara un partido muy importante, en el que deberán volver a la sumar de a tres en el Fortaleza después de dos partidos sin poder conseguirlo tras la derrotas ante Instituto e Independiente.

“Vamos a buscar el gol y vamos a buscar ganar. Ahora tenemos una semana larga para preparar el partido y tratar de hacer las cosas bien”, recalcó de cara a lo que viene.

Allan Wlk y su primer gol en Lanús

El delantero paraguayo fue uno de los refuerzos que sumó al "Granate" en el último mercado de pases con el desafío de mejorar uno de los sectores en los que más problemas tuvo el equipo durante el primer semestre, especialmente tras la venta de Rodrigo Castillo a Fluminense. Sin embargo, le costó bastante convertir.

ALLAN WLK DESCUENTA PARA LANÚS Y PARTIDAZO EN LA FORTALEZA. pic.twitter.com/QVxLZAyZ8P https://t.co/MThPl4m0WV — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 17, 2026

Wlk tardó siete partidos en anotar su primer gol en el equipo que dirige Mauricio Pellegrino y eso lo vivió con felicidad, aunque remarcó que, a pesar de la satisfacción, se fue "dolido" por la derrota.

"Estoy muy contento por el primer gol con esta camiseta y será un momento que siempre recordaré, pero también estoy dolido por la derrota. Ahora hay que trabajar en la semana para revertir esto. Ojalá pueda seguir marcando y que el equipo consiga más victorias”, concluyó el delantero de Lanús.