Jorge Vivaldo: "El viernes tenemos una final con la UAI Urquiza"

En su lucha por escaparle a los puestos de descenso, Brown de Adrogué tuvo una seguidilla en la que enfrentó a tres rivales que pelean el Torneo de Primera B, en donde pasó por los tres resultados posibles. Su entrenador, Jorge Vivaldo , analizó el desempeño del equipo de cara a una verdadera final este viernes.

El Tricolor empató con Arsenal (1-1), en Sarandí, le ganó a Excursionistas (1-0), en Adrogué , y perdió frente a Villa Dálmine (1-0), en campana. Ahora le tocará la UAI Urquiza, en un duelo directo por la parte baja de la tabla.

“Estamos peleando ahí abajo, queremos salir, veníamos de jugar de forma brillante contra los dos que venían arriba, de ganarle a uno de ellos”, expresó el entrenador en diálogo con Cadena Tricolor.

Abajo está igual de peleado que arriba. Brown de Adrogué suma 31 puntos, Flandria 29 y la UAI Urquiza 27. Hasta ahí, los que zafan de irse a la Primera C, puestos que por ahora ocupan el CADU con 26 y Atlético Ituzaingó con 13.

El equipo de Jorge Vivaldo tiene una final con la UAI Urquiza.

Jorge Vivaldo, analítico como siempre, consideró que en Campana “fue el punto más flojo de los tres partidos que jugamos. Contra Arsenal jugamos muy bien, creo que hasta merecíamos llevarnos algo más. Creo que le ganamos bien a Excursionistas, trabajando mucho porque es un gran rival”, pero agregó que con Villa Dálmine “hicimos un buen primer tiempo, pero no alcanzó, había que haberlo sostenido a lo largo de los 90 minutos”.

Qué le dejó el partido en Campana

El lujanense se lamentó porque “hicimos un buen primer tiempo que desgraciadamente lo perdemos por un lateral que nos juegan rápido y después en el segundo tiempo no fue nuestra mejor versión. En los primeros 10 o 15 minutos nos podían haber convertido y no nos pudimos meter en partido como hubiésemos querido”.

En ese sentido, aceptó que “como positivo me quedo con el primer tiempo, confío mucho en estos jugadores, estamos trabajando bien, nos estamos esforzando, intentando encontrar la mejor versión y el viernes tenemos un final con la UAI Urquiza”.

La derrota es una palabra que a Jorge Vivaldo le cuesta digerir y lo expuso: “Siempre me lamento perder, no me gusta perder. Lo que más me incomoda en la vida. Tengo que trabajar mucho sobre ese tema porque las derrotas me pegan fuertísimo. Pasa, hay tres resultados en el fútbol. Vamos a trabajar para volver a ganar en casa, como cada vez que lo hemos hecho, respetando siempre a los rivales, pero confiando en nosotros”.