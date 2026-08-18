A casi un año del doble crimen de los hermanos Oviedo, su madre reclama una fecha para el juicio

Este martes se cumplen 11 meses del doble crimen de Jorge y Benjamín Oviedo , los hermanos que murieron luego de que su vivienda de Villa Fiorito fuera incendiada de manera intencional por un grupo de vecinos, según denunció la familia.

A casi un año de aquella tragedia, la causa ya fue elevada a juicio oral, pero todavía no tiene una fecha definida para el debate. Por eso, Mariana González , madre de las víctimas, volvió a reclamar justicia y pidió que se establezca cuanto antes cuándo comenzará el juicio.

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“No olvido ni perdono. Son 11 meses de dolor, de inmensa tristeza. Más duele todavía que no haya justicia, duele la impunidad. Justicia urgente”, expresó la mujer a través de las redes sociales.

En su mensaje, además, compartió fotografías de sus hijos y aseguró que continúa esperando que los responsables sean juzgados. “A todos los extraño demasiado, duele mucho. Dios me está dando fuerza para seguir hasta que se haga justicia”, manifestó.

La familia de las víctimas denunciaron que el incendio fue provocado de manera intencional por un grupo de vecinos.

El doble crimen será llevado a juicio

El expediente que investiga el incendio que terminó con la vida de los hermanos Oviedo fue elevado a juicio oral por la Justicia de Lomas de Zamora.

Por el hecho, Nicolás Fernández llegará al debate detenido, acusado por el delito de “incendio seguido de muerte”. En tanto, Marina Geselle Díaz quedó imputada por amenazas. Sin embargo, la familia sostiene que hubo más personas involucradas en el ataque y reclama que se profundice la investigación.

La madre de Jorge y Benjamín también cuestiona que la mujer señalada por la familia como presunta instigadora no haya sido imputada por el doble crimen. Por eso, además de pedir una fecha para el juicio, insiste con el cambio de carátula y reclama que se investigue la responsabilidad de todos los participantes.

La tragedia en Fiorito

El ataque ocurrió el 18 de septiembre de 2025, cuando un grupo de personas habría atacado la vivienda de la familia en Villa Fiorito y provocado un incendio.

Benjamín, de 13 años, murió dentro de la casa. Jorge, de 30, sufrió graves quemaduras y fue trasladado al Hospital Gandulfo, donde falleció días después. En registros incorporados a la causa se observa a varias personas frente al domicilio mientras las llamas avanzaban sobre la propiedad.

A nueve meses del hecho, la familia había contado que nunca pudo regresar a la vivienda porque quedó completamente destruida por el fuego. Además, denunciaron que personas ingresaron posteriormente al lugar para robar lo poco que había quedado entre los escombros.