En qué exitosa serie Nicki Nicole debutará como actriz

Nicki Nicole se desataca cada noche en el jurado de Popstars , en la pantalla de Telefe, y prepara un nuevo desafío en su carrera. La cantante rosarina se suma al elenco de una exitosa serie y tendrá su debut como actriz.

María Becerra terminó de grabar como protagonista de la tercera temporada de la serie En el barro, cuya labor fue destacada y dejó muy buenas impresiones. Por ese motivo, volverán a sumar a una cantante exitosa al elenco.

Todo mal Por qué la familia de Lamine Yamal no quiere a Nicki Nicole

Ahora, la ficción de Netflix ya prepara una nueva etapa, con cambios en la historia y varias incorporaciones para continuar con el proyecto y con Nicki Nicole en el elenco.

El rodaje de la cuarta temporada de En el barro arrancará en pocos días en "La Quebrada" y contará con una participación especial de Nicki Nicole, que dará que hablar.

María Becerra y Agustina Zenere, en En el barro. Ahora será el turno de Nicki Nicole.

De esta manera, la cantante rosarina llegará a una producción que ya cuenta con una importante repercusión y compartirá elenco con reconocidas figuras de la escena argentina.

Además de Nicki Nicole, continuarán figuras como Ana Garibaldi, Juana Molina, Carolina Ramírez, Erika Santi Riestra, Lorena Vega, Camila Peralta, Belén Blanco y Mariela Acosta.

Su llegada a la serie En el barro marcará de esta forma un nuevo capítulo y le permitirá probarse en un terreno distinto al de los escenarios y al de la televisión.