domingo 04 de octubre de 2026
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4 de octubre de 2026
Lo que vendrá.

En qué exitosa serie Nicki Nicole debutará como actriz

Nicki Nicole, mientras se luce como jurado en Popstars, tendrá su primera experiencia como actriz con una participación en una exitosa serie.

Nicki Nicole debutará como actriz.&nbsp;

Nicki Nicole debutará como actriz. 

María Becerra terminó de grabar como protagonista de la tercera temporada de la serie En el barro, cuya labor fue destacada y dejó muy buenas impresiones. Por ese motivo, volverán a sumar a una cantante exitosa al elenco.

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Ahora, la ficción de Netflix ya prepara una nueva etapa, con cambios en la historia y varias incorporaciones para continuar con el proyecto y con Nicki Nicole en el elenco.

María Becerra y Agustina Zenere, en En el barro. Ahora será el turno de Nicki Nicole.

María Becerra y Agustina Zenere, en En el barro. Ahora será el turno de Nicki Nicole.

La cuarta temporada de la serie

El rodaje de la cuarta temporada de En el barro arrancará en pocos días en "La Quebrada" y contará con una participación especial de Nicki Nicole, que dará que hablar.

De esta manera, la cantante rosarina llegará a una producción que ya cuenta con una importante repercusión y compartirá elenco con reconocidas figuras de la escena argentina.

Además de Nicki Nicole, continuarán figuras como Ana Garibaldi, Juana Molina, Carolina Ramírez, Erika Santi Riestra, Lorena Vega, Camila Peralta, Belén Blanco y Mariela Acosta.

Su llegada a la serie En el barro marcará de esta forma un nuevo capítulo y le permitirá probarse en un terreno distinto al de los escenarios y al de la televisión.

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