En plena campaña, sacando las fotos de los chicos del merendero El Amparo de los Niños de Temperley para recibir el regalo de un padrino.

En el marco de los 10 años de la campaña que busca padrinos para los chicos del Comedor y Merendero El Amparo de los Niños de Temperley lanzaron la oportunidad de donar un regalo a uno de los chicos que cada uno elija. Van a participar los niños que asisten al espacio con la autorización de sus padres.

A través de las redes comenzaron a activar la campaña que se realiza cada año para que cada chico pueda contar con un obsequio en Navidad . En la red social Facebook ya están las fotos de cada uno de los niños que van a participar este año y el padrino o madrina, sólo tendrá que poner en los comentarios la frase "yo apadrino", junto con el nombre del niño o niña elegido y de esta forma ya se suman a esta acción solidaria.

Cada uno de los chicos que participan son de distintas edades y en cada foto detallan el regalo que quieren recibir en esta Navidad, por eso es fundamental que el padrino o madrina tenga en cuenta poder hacerse cargo de ese obsequio.

Para poder ser parte de la campaña solidaria hay que comprometerse a entregar el regalo antes del 14 de diciembre. Luego, se notificará el día y horario del encuentro para que esos padrinos o madrinas puedan encontrarse con el niño elegido.

Los pedidos de los chicos del merendero van desde un par de zapatillas, pasando por pistolas de gel hasta un set completo de arte. Cada uno de ellos pensó lo que desea recibir en una fecha tan mágica como la Navidad y esperan que se haga realidad gracias a la cooperación de los vecinos que quieran sumarse.

Marcela Fátima Pérez, voluntaria que se ocupa de cada campañas de Padrinos y de otros eventos, explicó: "El regalo que donen debe ser nuevo y lo que pida cada niño en la foto que publicamos en Facebook. La entrega se harpa en Monroe 60, en el Barrio San José de Temperley entre el 1 y el 14 de diciembre"

A la hora de entregar el regalo debe estar rotulado con el nombre y apellido del ahijado y se puede enviar por correo, personalmente o por aplicaciones como por ejemplo Mercado Libre. "Una vez recibidos todos los regalos vamos a comunicar el día de la fiesta en la que pueden participar de la entrega", detallaron desde el merendero que brinda las meriendas, los lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 y las cenas son los jueves 19.

Los que quieran ser parte ya pueden ir viendo las fotos de los chicos con sus respectivos pedidos ingresando a la cuenta de Facebook/El Amparo de los Niños