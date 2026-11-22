Julia Roberts es una de grandes figuras del cine , en el plano profesional acumula películas que marcaron a varias generaciones en todo el mundo. De todos modos, mantiene un perfil bajo en su vida personal y con su largo romance con Danny Moder.

Con una relación de más de dos décadas a sus espaldas y tres hijos en común, el romance Julia Roberts y Danny Moder nació en un rodaje en el año 2000.

Vintage. Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil y el romance que nació en un video

Concretamente en el set de la película “The Mexican” . Él era camarógrafo y ella, coprotagonista junto a Brad Pitt. Aunque en aquel cruce de caminos, nada sucedió entre ellos, ambos tenían pareja.

Julia Roberts estaba en una relación con el actor Benjamin Bratt y Danny estaba casado con la maquilladora Vera Steimberg. Con el tiempo, esas historias llegaron a su fin y empezaron a salir juntos.

Poco después de iniciar su romance, se casaron en secreto en julio de 2002, en una ocasión que protagonizó varios titulares: una fiesta falsa del Día de la Independencia en el rancho de la actriz en Nuevo México.

Esa ceremonia fue toda una declaración de intenciones de cómo pretendían vivir su amor en una industria donde los focos, ya iluminaban demasiadas áreas de su vida. En 2004 se convirtieron en padres de los mellizos Hazel y Phinnaeus y en 2007 ampliaron la familia con el nacimiento de Henry.

El consejo de Julia Roberts sobre su romance

Sobre la continuidad de su matrimonio, Julia Roberts dio un divertido consejo en 2022 en el programa The Jess Cagle Show y sorprendió a todos los presentes y la audiencia.

La actriz confesó cuál era una de las claves de su matrimonio con Danny y tenía mucho que ver con el afecto físico: "Un baño con dos lavabos y muchos besos. Ese es el secreto, nunca dejéis de besaros".

De esta forma, la colección de recuerdos, vivir e involucrarse en el día a día, salvaguardar los espacios personales y una dosis constante de cariño sería la receta de este matrimonio que sigue acumulando años de felicidad.