A un mes del inicio oficial del verano, el calor marcará los próximos días en Lomas de Zamora y el resto del Área Metropolitana de Buenos Aires: según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas subirán durante la semana y alcanzarán los 34° el sábado, en una jornada que será la más calurosa del período.
El pronóstico anticipa un marcado ascenso de las temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con registros superiores a los 30° hacia el cierre de la semana. El próximo fin de semana tendrá condiciones más propias del verano que de la primavera.
El lunes continuará el ascenso térmico, con una mínima de 15 y una máxima de 30°. Se espera cielo parcial a mayormente nublado y vientos del noroeste que cambiarán al oeste.
Para el martes, el SMN prevé una jornada mayormente nublada, con temperaturas de entre 18 y 29°. Los vientos soplarán inicialmente del oeste y luego rotarán al sudoeste.
En cambio, el miércoles será el día más agradable de la semana. La mínima será de 12° y la máxima llegará a 26°, con cielo algo nublado y vientos del noreste que cambiarán al noroeste.
El jueves las marcas térmicas se ubicarán entre los 13° y los 27°. Para esa jornada se espera cielo algo nublado y vientos del noroeste rotando al norte.
Más calor al cierre de la semana
El calor volverá a intensificarse el viernes, cuando la máxima alcanzará los 30° y la mínima será de 17°. El cielo estará algo nublado y los vientos soplarán del norte.
El sábado llegará el pico de temperatura: el termómetro podría marcar hasta 34°, con una mínima de 21°. De esta manera, será la jornada más calurosa de los próximos siete días.
Ante este panorama, se recomienda prestar especial atención a la hidratación y a la exposición a las altas temperaturas. Los adultos mayores y los niños se encuentran entre los grupos que requieren mayores cuidados frente al riesgo de deshidratación y golpes de calor.