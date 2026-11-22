A un mes del inicio oficial del verano, el calor marcará los próximos días en Lomas de Zamora y el resto del Área Metropolitana de Buenos Aires: según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas subirán durante la semana y alcanzarán los 34° el sábado, en una jornada que será la más calurosa del período.

El pronóstico anticipa un marcado ascenso de las temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con registros superiores a los 30° hacia el cierre de la semana. El próximo fin de semana tendrá condiciones más propias del verano que de la primavera.

Pronóstico. Calor y algunas lluvias: cómo estará el clima en el AMBA durante la semana

El lunes continuará el ascenso térmico, con una mínima de 15 y una máxima de 30°. Se espera cielo parcial a mayormente nublado y vientos del noroeste que cambiarán al oeste.

Para el martes, el SMN prevé una jornada mayormente nublada, con temperaturas de entre 18 y 29°. Los vientos soplarán inicialmente del oeste y luego rotarán al sudoeste.

En cambio, el miércoles será el día más agradable de la semana. La mínima será de 12° y la máxima llegará a 26°, con cielo algo nublado y vientos del noreste que cambiarán al noroeste.

El jueves las marcas térmicas se ubicarán entre los 13° y los 27°. Para esa jornada se espera cielo algo nublado y vientos del noroeste rotando al norte.

Más calor al cierre de la semana

El calor volverá a intensificarse el viernes, cuando la máxima alcanzará los 30° y la mínima será de 17°. El cielo estará algo nublado y los vientos soplarán del norte.

El sábado llegará el pico de temperatura: el termómetro podría marcar hasta 34°, con una mínima de 21°. De esta manera, será la jornada más calurosa de los próximos siete días.

Ante este panorama, se recomienda prestar especial atención a la hidratación y a la exposición a las altas temperaturas. Los adultos mayores y los niños se encuentran entre los grupos que requieren mayores cuidados frente al riesgo de deshidratación y golpes de calor.