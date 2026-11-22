La feria será este sábado en el gym del Colegio Nuestra Señora del Huerto de Temperley y esta semana se podrán sumar emprendedores.

Con el objetivo de ayudar, el Colegio Nuestra Señora del Huerto de Temperley organiza cada año una feria de emprendedores donde participan, alumnos, profesores y vecinos que quieran sumarse con un stand. La jornada de este año tendrá lugar este sábado de 11 a 16 y aún quedan lugares para quienes quieran sumarse.

En Avenida 9 de Julio 82, Temperley se desarrollará la feria que se ha convertido un emblema en la zona ya que se lleva adelante siempre entre los meses de octubre o noviembre. El licenciado, Fernando López, director del nivel secundario especificó: "La feria es una oportunidad para todos porque algunos cursos de secundaria presentan sus microemprendimiento, pero también queremos sumar a personas externas al colegio para dar una mano solidaria en estos tiempos difíciles".

Por eso, durante toda esta semana existe la posibilidad de sumar más stand, aunque detallaron que ya hay 20 confirmados. Cada puesto tiene un valor de $20 mil más la donación del producto que venda para hacer sorteos el día de la feria. "Con lo recaudado lo que se hace es ayudar a algún centro de día", detalló el director.

Los emprendedores que quieran sumarse podrán hacerlo durante esta semana simplemente llenando un formulario online. En tanto, los vecinos que quieran acercarse este sábado deben tener en cuenta que la entrada es libre y gratuita.

Además, adelantaron que habrá una gran variedad de rubros y a precios accesibles para que todos los vecinos puedan acercarse, apoyar la feria a beneficio y llevarse hasta un regalo para el arbolito.

"En estas ferias se llena el gym del colegio. En esta edición habrá de todo hasta tenemos a un profesor que tiene un vivero y va a vender palmeras", adelantó el directivo del colegio y además destacó que los chicos de los 4tos años van a estar con una mesa dulce: "En ese caso, lo recaudado es para cubrir los gastos de su viaje de egresados".

La feria no se suspenderá por lluvia ya que los stand se colocarán todos en el gym del colegio. Para solicitar la inscripción a la feria como emprendedor hay que ingresar al siguiente link y llenar el formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/