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30 de octubre de 2026
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Temperley: convocan a emprendedores para la feria Jugá

La feria Jugá se realizará el 14 de noviembre en Temperley, con entrada gratuita, propuestas para chicos, música en vivo y más de 40 stands.

Temperley: convocan a emprendedores para la feria Jugá.

Temperley: convocan a emprendedores para la feria Jugá.

La feria Jugá se realizará el 14 de noviembre, de 14 a 20, en la Quinta Ginitos, Temperley, con entrada libre y gratuita. La propuesta reunirá a emprendedores de distintos rubros y ofrecerá actividades recreativas, espectáculos y música en vivo para compartir una tarde en familia.

La jornada contará con más de 40 stands dedicados al arte, la moda y la decoración, en un espacio pensado para que los emprendedores puedan exhibir sus productos, compartir sus ideas y generar nuevos vínculos.

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Además, habrá distintas propuestas para disfrutar con chicos y grandes: juegos infantiles, un stand de glitter y disfraces, sorteos, lecturas de tarot, un show de circo y música en vivo.

Convocatoria abierta en Temperley

La organización de Jugá mantiene abierta la convocatoria para quienes quieran participar con sus emprendimientos y formar parte de esta iniciativa que busca impulsar el trabajo independiente y promover el encuentro entre proyectos locales.

Los interesados en sumarse pueden comunicarse por WhatsApp al 11-4199-0094 o a través de Instagram, en la cuenta @juga.emprenderconsciente.

La entrada a la feria será libre y gratuita. La Quinta Ginitos está ubicada en Bernardo de Irigoyen 668 Temperley

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