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29 de octubre de 2026
Juicio.

Temperley: un condenado a 22 años y dos absueltos por balear a una mujer durante un brutal intento de robo

Un joven recibió la pena de 22 años de prisión por el ataque, mientras que otros dos sospechosos fueron absueltos por considerar que no se probó su participación en el hecho.

La causa fue elevada a juicio meses atrás.

La causa fue elevada a juicio meses atrás.

Un joven fue condenado a 22 años de prisión por balear en Temperley a una mujer que perdió una pierna a causa de la grave herida provocada por motochorros durante un intento de robo ocurrido en febrero de 2025 en frente de sus hijos.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 6 de Lomas de Zamora, y la pena recayó sobre Lucas Corbalán, hallado responsable de los delitos de “tentativa de robo y homicidio agravado en grado de tentativa”. Además, en la condena se unificó una pena anterior que tenía pendiente.

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En tanto, los jueces absolvieron a Brian Giménez e Ignacio Álvarez porque consideraron que no se probó su participación en el violento episodio.

Los tres acusados que fueron llevados a juicio.

Los tres acusados que fueron llevados a juicio.

La mujer baleada en Temperley perdió una pierna

El hecho ocurrió el 5 de febrero de 2025, en la intersección de la avenida Eva Perón —ex Pasco— y General Acha, en Temperley.

Lorena Mirarchi, de 45 años, acababa de bajar de su auto para ingresar a su vivienda junto a sus hijas cuando fue sorprendida por cuatro delincuentes que se movilizaban en dos motocicletas.

En el marco del intento de robo, los atacantes le dispararon y escaparon del lugar. Debido a la gravedad de las lesiones, los médicos debieron amputarle una pierna.

La mujer quedó gravemente herida y fue asistida inicialmente por un vecino, que la trasladó al Hospital Gandulfo. Posteriormente, fue derivada al Sanatorio Trinidad de Quilmes.

Un menor acusado del ataque en Temperley

En la investigación también estuvo involucrado un adolescente que tenía 15 años al momento del ataque. Por su edad, había sido declarado no punible en el marco de la causa.

Según la información publicada durante la investigación, ese joven volvió a ser detenido en diciembre de 2025 por otro hecho, una entradera ocurrida en Villa Galicia.

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