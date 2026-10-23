sábado 24 de octubre de 2026
Escribinos
23 de octubre de 2026
Motochorros.

Balearon en Temperley a una mujer que perdió una pierna: podrían ser condenados a 20 años de prisión

Los acusados son juzgados por el brutal intento de robo ocurrido en febrero de 2025. El TOC 6 de Lomas de Zamora dará a conocer el veredicto el próximo lunes.

Son tres los acusados juzgados en los Tribunales de Lomas.

Son tres los acusados juzgados en los Tribunales de Lomas.

Según pudo averiguar La Unión, el pedido de pena fue formulado contra Lucas Corbalán, Brian Giménez e Ignacio Álvarez, a quienes la fiscal consideró responsables de los delitos de "tentativa de robo y homicidio agravado en grado de tentativa".

Lee además
Un testigo había filmado el ataque motochorro.
Peligroso.

Trasladaron al motochorro detenido en Parque Barón mientras buscan al cómplice
El motochorro detenido quedó a disposición de la Justicia.
Intento de robo.

Detuvieron a un motochorro tras un intento de robo en San José: buscan a su cómplice prófugo

El juicio está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 6 de Lomas de Zamora, que tiene previsto dar a conocer la sentencia el próximo lunes 26 de octubre.

Ataque de motochorros en Temperley

El hecho ocurrió el 5 de febrero de 2025, en la intersección de la avenida Eva Perón, conocida como ex Pasco, y General Acha, en Temperley.

Lorena Mirarchi, de 45 años, acababa de bajar de su auto para ingresar a su vivienda junto a sus hijas cuando fue interceptada por cuatro delincuentes que se movilizaban en dos motocicletas.

En ese contexto, los atacantes le dispararon en el marco de un intento de robo. Luego escaparon del lugar, mientras la mujer quedó gravemente herida.

Un vecino la asistió inicialmente y posteriormente fue trasladada al Hospital Gandulfo. Debido a la gravedad de las lesiones, después fue derivada al Sanatorio Trinidad de Quilmes, donde los médicos debieron amputarle una pierna.

Uno de los motochorros era menor

Tras el ataque, efectivos de la Comisaría 3º de Lomas de Zamora llevaron adelante una investigación que derivó en la detención de los sospechosos mediante una serie de allanamientos en distintos puntos de Ministro Rivadavia, Burzaco y Bernal.

Uno de los participantes era menor de edad, y meses atrás fue declarado no punible porque tenía 15 años al momento del hecho. No obstante, posteriormente volvió a ser detenido, según informó este medio de manera exclusiva meses atrás.

Temas
Seguí leyendo

Trasladaron al motochorro detenido en Parque Barón mientras buscan al cómplice

Detuvieron a un motochorro tras un intento de robo en San José: buscan a su cómplice prófugo

Detuvieron en Lanús a un joven acusado de un robo de motochorros en Temperley

Golpe a los motochorros en Lomas: cinco detenidos y secuestro de armas y motos

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Se despidió de su sucursal de Banfield que funcionaba desde 2015.
Crisis.

Cerró una historica pizzería de Banfield en medio de la caída del consumo

Las más leídas

Te Puede Interesar

El accidente ocurrió en la Ruta 58.
Tragedia.

Un vecino de Lomas murió en un terrible accidente en la ruta