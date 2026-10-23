Balearon en Temperley a una mujer que perdió una pierna: podrían ser condenados a 20 años de prisión

Son tres los acusados juzgados en los Tribunales de Lomas.

La fiscal Marina Rocovich pidió 20 años de prisión para tres de los jóvenes acusados de atacar a una mujer en Temperley , que sufrió la amputación de una pierna como concecuencia de una herida de bala.

Según pudo averiguar La Unión , el pedido de pena fue formulado contra Lucas Corbalán , Brian Giménez e Ignacio Álvarez , a quienes la fiscal consideró responsables de los delitos de "tentativa de robo y homicidio agravado en grado de tentativa".

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El cuarto implicado en el caso había sido liberado por ser considerado inimputable por ser menor de edad. Sin embargo, en diciembre del 2025 volvió a ser detenido por una entradera en Villa Galicia .

El juicio está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 6 de Lomas de Zamora , que tiene previsto dar a conocer la sentencia el próximo lunes 26 de octubre.

Ataque de motochorros en Temperley

El hecho ocurrió el 5 de febrero de 2025, en la intersección de la avenida Eva Perón, conocida como ex Pasco, y General Acha, en Temperley.

Lorena Mirarchi, de 45 años, acababa de bajar de su auto para ingresar a su vivienda junto a sus hijas cuando fue interceptada por cuatro delincuentes que se movilizaban en dos motocicletas.

En ese contexto, los atacantes le dispararon en el marco de un intento de robo. Luego escaparon del lugar, mientras la mujer quedó gravemente herida.

Un vecino la asistió inicialmente y posteriormente fue trasladada al Hospital Gandulfo. Debido a la gravedad de las lesiones, después fue derivada al Sanatorio Trinidad de Quilmes, donde los médicos debieron amputarle una pierna.

Uno de los motochorros era menor

Tras el ataque, efectivos de la Comisaría 3º de Lomas de Zamora llevaron adelante una investigación que derivó en la detención de los sospechosos mediante una serie de allanamientos en distintos puntos de Ministro Rivadavia, Burzaco y Bernal.

Uno de los participantes era menor de edad, y meses atrás fue declarado no punible porque tenía 15 años al momento del hecho. No obstante, posteriormente volvió a ser detenido, según informó este medio de manera exclusiva meses atrás.