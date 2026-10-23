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23 de octubre de 2026
Crisis.

Cerró una historica pizzería de Banfield en medio de la caída del consumo

La pizzería Lo+Hot se despidió de su sucursal de Banfield. ubicada en la esquina de Alsina y Chacabuco, donde funcionaba desde 2015.

Se despidió de su sucursal de Banfield que funcionaba desde 2015.

Se despidió de su sucursal de Banfield que funcionaba desde 2015.

Una histórica pizzería de Banfield cerró sus puertas después de 15 años en el barrio. Se trata de Lo+Hot, ubicada en la esquina de Alsina y Chacabuco. La sucursal dejó de funcionar en un contexto marcado por la caída del consumo y las dificultades que atraviesan los comercios gastronómicos.

La noticia fue comunicada por la propia marca a través de sus redes sociales, donde publicó un mensaje de despedida para sus clientes y vecinos. "Desde 2015, este barrio fue parte de nuestro camino. Fueron más de 10 años de encuentros, mesas compartidas, familias, amigos y muchísimas pizzas de por medio", expresaron.

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En el mismo mensaje, agradecieron a quienes los acompañaron durante todos estos años y confirmaron que la sucursal de Banfield ya no forma parte de Lo+Hot. La firma continuará funcionando en otras localidades de la zona sur y del conurbano bonaerense.

La crisis del consumo y las dificultades del comercio

Aunque no se difundieron oficialmente los motivos específicos del cierre, según pudo averiguar este medio el cierre se da porque el modelo de negocio de la franquicia ya no resultaba conveniente. La situación se da en un escenario de retracción del consumo que impacta en distintos rubros y obliga a los comerciantes a revisar sus costos y la rentabilidad de sus locales.

La caída de las ventas, los gastos de alquiler, los servicios y otros costos operativos representan algunos de los desafíos que enfrenta el sector. En ese contexto, sostener un establecimiento comercial puede volverse cada vez más difícil cuando los ingresos no alcanzan para compensar los gastos. El cierre de Lo+Hot en Banfield vuelve a poner el foco en la situación de los comercios de cercanía y en las dificultades que atraviesan las pequeñas y medianas empresas en la región.

Dónde sigue funcionando Lo+Hot

A pesar del cierre de la sucursal de Banfield, la marca mantiene otros locales en el conurbano bonaerense. Entre las direcciones informadas se encuentran: Lanús Este (Oncativo 1898), Lanús Oeste (Del Valle Iberlucea 2750) y Las Lomitas: (Italia 287).

Además, la firma cuenta con presencia en otras zonas del conurbano, entre ellas Wilde, Monte Grande, Gerli y Remedios de Escalada.

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