Lomas de Zamora tendrá su Feria del Libro Peronista con autores, editoriales y emprendedores

El evento será el sábado de 14 a 19.30.

Este sábado 24 de octubre se realizará la Feria del Libro Peronista en la sede del Partido Justicialista de Lomas de Zamora , ubicada en Gorriti 772 . La propuesta reunirá a autores, editores y lectores en una jornada que incluirá presentaciones de libros, charlas temáticas, más de 14 editoriales y una feria de emprendedores.

La actividad contará con espacios de intercambio sobre soberanía, territorio y defensa nacional; pensamiento nacional, narrativa y cultura popular, y el trabajo autogestivo de las editoriales vinculadas al peronismo.

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Entre los participantes estará Juan Godoy , que presentará su libro "Militares Patriotas". La obra aborda las ideas y acciones de militares argentinos que, durante la primera mitad del siglo XX, estuvieron vinculados a la soberanía nacional, la industrialización y el desarrollo del país.

Será en el Partido Justicialista de Lomas de Zamora, ubicado en Gorriti 772.

También participará Julián Otal Landi , quien anunció su presencia a través de Instagram para conversar sobre "El Joven Fermín Chavéz", publicado por la editorial Fabro. El libro recupera aspectos de la trayectoria intelectual y cultural de Fermín Chávez, con especial atención a sus aportes a la historia, la poesía, la comunicación y la cultura popular.

"El sábado estaré junto a queridos y admirados compañeros en la Feria del Libro Peronista en PJ Lomas refiriéndome a un libro que me sigue dando muchas satisfacciones", avisó a través de sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Julián Otal Landi (@licenciado_vidriera_) Julián Otal Landi estará presente en la Feria del Libro Peronista de Lomas.

La programación incluirá, además, la participación de Julio César Urien, Guillermo Caviasca, Jorge Giles y Rodolfo Yanzón, entre otros referentes vinculados a las distintas temáticas de la feria.

Otro de los ejes será el de los libros en el peronismo y las formas de producción y circulación editorial. La propuesta apunta a poner en común experiencias de trabajo autogestivo y redes independientes dedicadas a la formación, la doctrina y la difusión del movimiento.