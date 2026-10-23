Lomas de Zamora tendrá su Feria del Libro Peronista con autores, editoriales y emprendedores

Este sábado 24 de octubre se realizará la Feria del Libro Peronista en la sede del Partido Justicialista de Lomas de Zamora, ubicada en Gorriti 772. La propuesta reunirá a autores, editores y lectores en una jornada que incluirá presentaciones de libros, charlas temáticas, más de 14 editoriales y una feria de emprendedores.
La actividad contará con espacios de intercambio sobre soberanía, territorio y defensa nacional; pensamiento nacional, narrativa y cultura popular, y el trabajo autogestivo de las editoriales vinculadas al peronismo.
Será en el Partido Justicialista de Lomas de Zamora, ubicado en Gorriti 772.
Quienes participarán de la feria en Lomas
Entre los participantes estará Juan Godoy, que presentará su libro "Militares Patriotas". La obra aborda las ideas y acciones de militares argentinos que, durante la primera mitad del siglo XX, estuvieron vinculados a la soberanía nacional, la industrialización y el desarrollo del país.
También participará Julián Otal Landi, quien anunció su presencia a través de Instagram para conversar sobre "El Joven Fermín Chavéz", publicado por la editorial Fabro. El libro recupera aspectos de la trayectoria intelectual y cultural de Fermín Chávez, con especial atención a sus aportes a la historia, la poesía, la comunicación y la cultura popular.
"El sábado estaré junto a queridos y admirados compañeros en la Feria del Libro Peronista en PJ Lomas refiriéndome a un libro que me sigue dando muchas satisfacciones", avisó a través de sus redes sociales.
Julián Otal Landi estará presente en la Feria del Libro Peronista de Lomas.
La programación incluirá, además, la participación de Julio César Urien, Guillermo Caviasca, Jorge Giles y Rodolfo Yanzón, entre otros referentes vinculados a las distintas temáticas de la feria.
Otro de los ejes será el de los libros en el peronismo y las formas de producción y circulación editorial. La propuesta apunta a poner en común experiencias de trabajo autogestivo y redes independientes dedicadas a la formación, la doctrina y la difusión del movimiento.