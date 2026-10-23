Preparan un homenaje a las mujeres del tango en Temperley

Pato Saavedra y Lilia Posse traen a Temperley el show musical dedicado a las mujeres del tango.

Con el objetivo de homenajear a las mujeres del tango que han dejado una huella en el género, el multiespacio Casa Kilhawe ubicado en Temperley ofrecerá este domingo a las 18 una presentación especial de la mano de dos artistas que cantarán a la gorra.

"Tango y Rouge: historias de mujeres" cuenta con cupos limitados y se desarrollará en el espacio ubicado en Suárez 326, Temperley donde los que asistan se van a encontrar con un extenso repertorio de canciones muy recordadas por su popularidad y por quienes las han interpretado.

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Desde la organización del evento explicaron: "Se trata de historias y canciones que se van a fusionar en el espectáculo que van a ofrecer las cantantes Pato Saavedra y Lilia Posse".

Los que reserven su lugar se van a encontrar con tangos de todas las épocas desde el del arrabal hasta ese tango más moderno que han interpretado Eladia Blázquez o Susana Rinaldi.

Hace unos siete años que se creó este espectáculo que el domingo llega a Temperley. "La obra está pensada en esas mujeres del arrabal, cuáles fueron sus historias, sus miedos y sus ganas de formar parte de ese mundo al que sólo parecía pertenecer a ellos", comentaron las protagonistas del show.

Tango y Rouge es una obra netamente musical dedicada a todas aquellas mujeres que contra viento y marea cumplieron con sus sueños. "Por ellas, por nosotras y por las que vendrán", dijeron Saavedra y Posse, las artistas que están al frente del espectáculo.

Si bien el show es a la gorra, anticiparon desde Kilhawe que como en cada uno de sus eventos, estará a disposición el buffet a precios populares.

Para anotarse hay que escribir el número de WhatsApp: 115477 7319