Festival gratuito en la Plaza la Algodonera: música en vivo, feria de emprendedores y shows infantiles

La celebración será de 13 a 20 en la Plaza la Algodonera.

La feria de emprendedores La Algodonera celebrará su segundo aniversario este sábado con un festival abierto y gratuito en la Plaza la Algodonera , ubicada en la intersección de Soler y Fernández, Temperley Oeste. La jornada se desarrollará de 13 a 20 con música en vivo, propuestas culturales, actividades para las infancias y una colecta solidaria.

El festejo incluirá las presentaciones de las bandas Mastarde , La Garufa y Karma Kumelen , además de un espectáculo del Payaso Chango . También habrá una feria de emprendedores, un espacio de flash tattoo e inflables para los más chicos. La propuesta busca celebrar el crecimiento de un espacio que, desde sus comienzos, se propuso generar oportunidades para los emprendedores de la zona y convertirse en un punto de encuentro para los vecinos.

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La Feria la Algodonera nació de una iniciativa de Melisa Carrizo , de 35 años y mamá de dos hijos, Emma y Felipe. La emprendedora buscaba una alternativa laboral que le permitiera generar sus propios ingresos y, al mismo tiempo, estar presente en la crianza de sus hijos, en un contexto económico difícil.

"Como mamá necesitaba encontrar un espacio donde poder trabajar, generar mis propios ingresos y crecer sin dejar de estar presente para mis hijos", contó Carrizo en diálogo con La Unión . La idea inicial fue crear una oportunidad para ella y para otros emprendedores de Temperley.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la feria comenzó a ampliar su propuesta y a consolidarse como un espacio de encuentro para la comunidad. En sus comienzos, los organizadores alquilaban mesas de la parroquia Cristo Rey, ubicada a pocas cuadras de la plaza.

Después incorporaron estructuras para los puestos y ampliaron la frecuencia de los encuentros: lo que inicialmente se realizaba cada 15 días pasó a funcionar todos los sábados, a pedido de los vecinos. "Estos dos años fueron de muchas emociones, aprendizajes, desafíos y mucho trabajo. La Algodonera creció muchísimo, no solo como feria, sino como comunidad", destacó su creadora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Feria de emprendedores (@feria_la_algodonera) "Nuestro mayor deseo es que la plaza se llene de música, alegría y encuentro".

Una feria que apuesta por los emprendedores locales

Uno de los principales objetivos de La Algodonera es ofrecer un lugar donde los emprendedores puedan mostrar y vender sus producciones, llegar a nuevos clientes y generar vínculos con otros trabajadores.

Para seleccionar a quienes participan, priorizan a los emprendimientos de la zona y buscan mantener una variedad de rubros, de manera que cada puesto tenga la posibilidad de destacarse. "Muchas veces, lo difícil no es producir algo, sino encontrar dónde mostrarlo, llegar a nuevos clientes y lograr que su trabajo sea reconocido", explicó.

La propuesta también incorpora artistas y actividades culturales, con la intención de que los encuentros trasciendan la venta de productos y permitan que las familias disfruten de un momento compartido en el barrio. "Creo que La Algodonera ocupa un lugar muy especial en la vida del barrio porque no es solamente una feria, sino un espacio de encuentro, de expresión y de construcción colectiva", señaló.

Para seleccionar a quienes participan, priorizan a los emprendimientos de la zona.

Una colecta solidaria para la Olla Popular de Llavallol

El segundo aniversario también tendrá un componente solidario. Durante el festival se recibirán donaciones para la Olla Popular de Llavallol, con el objetivo de acompañar el trabajo que realiza esta organización comunitaria. Entre los alimentos que se necesitan se encuentran aceite, fideos, arroz, legumbres y arvejas en lata o caja. También se recibirán ropa, calzado y juguetes.

Desde La Algodonera explicaron que la iniciativa surgió de la intención de que la celebración no se limite al festejo, sino que también sea una oportunidad para colaborar con quienes lo necesitan.

“Combinar el trabajo emprendedor con acciones solidarias nos permite devolverle algo a la comunidad que nos acompaña, generar conciencia y demostrar que cuando nos organizamos podemos lograr mucho más que individualmente", señaló Melisa.

Cómo será el festival por el aniversario de La Algodonera

El encuentro se realizará este sábado de 13 a 20, en la plaza La Algodonera, ubicada en Soler y avenida Fernández, en Temperley Oeste. La entrada será libre y gratuita, durante la jornada habrá bandas en vivo, feria de emprendedores , flahstattoo, inflables, espectáculos infantiles y recepción de donaciones.

De cara al futuro, Melisa busca continuar ampliando las oportunidades para los emprendedores de Lomas de Zamora, impulsar a los artistas locales y fortalecer las iniciativas solidarias.

"Nuestro mayor deseo es que la plaza se llene de música, alegría y encuentro. Además algo que para nosotros es fundamental es que el festival sea gratuito y abierto a toda la comunidad, para que todos puedan acercarse a disfrutar y ser parte sin que lo económico sea una barrera", expresó la creadora de la feria, que invitó a los vecinos a acercarse y compartir la celebración.