Murió Antonio Grimau: de Lanús a la TV nacional, y a brillar en el papel de Sandro

Un actor de toda la vida: brilló en teatro y tv.

El actor Antonio Grimau murió a los 82 años, según informó la Asociación Argentina de Actores. Nacido en Remedios de Escalada, Lanús , desarrolló una trayectoria de más de seis décadas en el espectáculo argentino, con trabajos en teatro, cine y televisión, y obtuvo un Martín Fierro por su interpretación de Sandro.

Antonio Grimau nació el 10 de marzo de 1944 en Remedios de Escalada, partido de Lanús, con el nombre de Antonio Rebolini. Su acercamiento a la actuación comenzó a los 16 años, cuando se presentó a una convocatoria para integrar un elenco teatral en el teatro Charles Chaplin, en el barrio porteño de Almagro.

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A lo largo de su formación estudió con Juan Carlos Gené, a quien consideraba una influencia fundamental en su compromiso con la profesión. Desde 1970 era afiliado a la Asociación Argentina de Actores, entidad que confirmó su fallecimiento y recordó su aporte a la cultura nacional.

En teatro, participó en numerosas obras, entre ellas El acompañamiento, El precio, Yepeto, Hamlet, Rotos de amor y La ternura. Uno de los hitos de su recorrido fue la puesta de Los invertidos, de José González Castillo, que protagonizó en 1990 bajo la dirección de Alberto Ure, junto a Cristina Banegas y Lorenzo Quinteros, en el Teatro San Martín.

Formó parte de ficciones emblemáticas como Rolando Rivas, taxista, Trampa para un soñador, Más allá del horizonte, Poliladron, Ricos y famosos y Padre Coraje.

Su paso por la televisión y el cine

La televisión fue otro de los ámbitos en los que Grimau alcanzó una amplia popularidad. Formó parte de ficciones emblemáticas como Rolando Rivas, taxista, Trampa para un soñador, Más allá del horizonte, Poliladron, Ricos y famosos y Padre Coraje.

También integró los elencos de Mujeres asesinas, Vidas robadas, Valientes, Solamente vos y Puerta 7, entre muchas otras producciones que abarcaron distintas etapas de la ficción argentina.

En la pantalla grande, su filmografía incluyó películas como La Mary, Caballos salvajes, El hombre de arena, La maestra normal y Angélica.

En 2018 interpretó a Roberto Sánchez en su etapa adulta, en la miniserie Sandro de América, dirigida por Adrián Caetano.

El reconocimiento por interpretar a Sandro

Uno de los papeles más destacados de su etapa madura llegó en 2018, cuando interpretó a Roberto Sánchez, conocido popularmente como Sandro, en su etapa adulta, en la miniserie Sandro de América, dirigida por Adrián Caetano.

Por ese trabajo recibió el Martín Fierro a mejor actor protagonista de unitario o serie. Además, en 2005 había sido distinguido con el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, otorgado por la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación.

Con su muerte, el espectáculo argentino despide a un intérprete cuya carrera atravesó generaciones y dejó una huella en los escenarios, las telenovelas y el cine.