Accidente en Lanús: cómo sigue la salud del nene de 12 años al que se le cayó un arco dentro del club

El nene de 12 años al que le cayó un arco de fútbol encima en el complejo educativo del Club Atlético Lanús , presentó una evolución favorable: salió del coma inducido, está consciente y ya respira por sus propios medios. Sin embargo, continúa internado en estado crítico y todavía no está fuera de peligro.

Según contaron los familiares, el chico puede comunicarse con sus familiares. Además, presenta mareos, dolores de cabeza y una parálisis facial del lado izquierdo. También tuvo episodios de fiebre, por lo que los médicos mantienen un seguimiento cercano de su evolución.

El accidente ocurrió el martes 13 de octubre pasado, mientras un grupo de chicos jugaba al fútbol en una cancha de cemento del polideportivo, frente al sector del jardín de infantes. El arco se desplomó y le provocó un traumatismo encefalocraneano severo. Debió ser intervenido quirúrgicamente y fue trasladado al Sanatorio Güemes, en la Ciudad de Buenos Aires, donde permanece internado.

La familia atraviesa horas de expectativa mientras aguarda una evolución favorable. Aunque el hecho de que haya despertado y pueda respirar sin asistencia representa una señal positiva, los profesionales todavía no pueden asegurar que haya superado el riesgo.

El reclamo de padres y socios tras el accidente

En una carta dirigida a las autoridades de la institución, padres de alumnos y socios reclamaron medidas urgentes para evitar otro accidente.

En el documento, fechado el 14 de octubre, atribuyeron el hecho a presuntas fallas en el mantenimiento y la fijación del arco, y denunciaron demoras en la asistencia médica: sostuvieron que Bautista fue auxiliado inicialmente por familiares, particulares y profesores de hockey, y que debieron trasladarlo por sus propios medios ante la falta de una respuesta médica inmediata.

Entre sus pedidos, exigieron una auditoría de las instalaciones, cobertura médica permanente y protocolos de emergencia. Hasta el momento, el reclamo se basa en la versión de los firmantes y no constituye una conclusión judicial sobre las responsabilidades.