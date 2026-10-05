Detuvieron a un ladrón tiktoker en Lanús: robaba motos y subía las imágenes a las redes

El delincuente de Lanús tiene 23 años.

Un ladrón de 23 años que tiene 14 antecedentes penales y un pedido de captura, fue detenido en la localidad bonaerense de Villa Caraza, Lanús, por robar motos en la Ciudad de Buenos Aires y difundir las imágenes en TikTok.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que efectivos de la División Investigaciones Comunales 2 llevaron a cabo distintas tareas para identificar al delincuente que sustrajo dos motos en el barrio porteño de Recoleta durante julio y agosto luego de violentar sus sistemas de arranque.

Investigación para llegar a Villa Caraza, Lanús Al analizar las imágenes registradas por las cámaras de seguridad y el perfil de las redes sociales del implicado, se constató que el implicado publicaba fotos con los vehículos robados a su cuenta personal de TikTok, donde se jactaba de los ilícitos.

Las autoridades corroboraron que el malhechor residía en Villa Caraza, y los oficiales concretaron su arresto cuando se retiraba de su vivienda.

El joven involucrado cuenta con 14 causas desde 2019 por delitos relacionados a robos, hurtos y tentativas de robos, al tiempo que la Justicia dictó una orden de captura en agosto pasado. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 17, a cargo de María Gloria Capanegra, Secretaría 153, dispuso la detención del delincuente y el traslado a la dependencia de seguridad, además del secuestro de su teléfono celular.

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