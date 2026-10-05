Detuvieron a un ladrón tiktoker en Lanús: robaba motos y subía las imágenes a las redes

Un ladrón de 23 años que tiene 14 antecedentes penales y un pedido de captura, fue detenido en la localidad bonaerense de Villa Caraza, Lanús, por robar motos en la Ciudad de Buenos Aires y difundir las imágenes en TikTok.
El delincuente de 23 años robaba motos en la Ciudad de Buenos Aires y difundía las imágenes en TikTok. Es de Lanús, tiene 14 antecedentes penales y un pedido de captura.
Un ladrón de 23 años que tiene 14 antecedentes penales y un pedido de captura, fue detenido en la localidad bonaerense de Villa Caraza, Lanús, por robar motos en la Ciudad de Buenos Aires y difundir las imágenes en TikTok.
Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que efectivos de la División Investigaciones Comunales 2 llevaron a cabo distintas tareas para identificar al delincuente que sustrajo dos motos en el barrio porteño de Recoleta durante julio y agosto luego de violentar sus sistemas de arranque.
Al analizar las imágenes registradas por las cámaras de seguridad y el perfil de las redes sociales del implicado, se constató que el implicado publicaba fotos con los vehículos robados a su cuenta personal de TikTok, donde se jactaba de los ilícitos.
Las autoridades corroboraron que el malhechor residía en Villa Caraza, y los oficiales concretaron su arresto cuando se retiraba de su vivienda.
El joven involucrado cuenta con 14 causas desde 2019 por delitos relacionados a robos, hurtos y tentativas de robos, al tiempo que la Justicia dictó una orden de captura en agosto pasado. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 17, a cargo de María Gloria Capanegra, Secretaría 153, dispuso la detención del delincuente y el traslado a la dependencia de seguridad, además del secuestro de su teléfono celular.