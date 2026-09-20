Denuncian por abuso en Lanús a un profesor de un instituto de formación docente

Una estudiante de 19 años denunció por abuso sexual a un profesor del Instituto Superior de Formación Docente N°11 de Lanús . El episodio habría ocurrido el miércoles 16 de septiembre, cuando la joven viajaba en tren hacia la institución. La denuncia fue radicada en la Comisaría 2ª y quedó a cargo de la Fiscalía N°8.

El caso ocurrió en Lanús y generó una protesta frente al establecimiento ubicado en Ituzaingó 1770. Según relató la madre de la joven a C5N, su hija habría sido manoseada por el docente durante un viaje en tren y el episodio continuó hasta la estación Lanús.

La mujer indicó que la denuncia fue realizada en la Comisaría 2ª de Lanús y que la investigación está a cargo de la Fiscalía N°8. De acuerdo con lo informado por la familia, la causa fue caratulada como abuso simple.

El docente denunciado tiene 47 años y, según la información difundida, cursa el último año del profesorado de nivel primario. La estudiante, en tanto, realiza la carrera para ser maestra de nivel inicial.

La madre sostuvo que su hija quedó afectada por la situación y que manifestó temor de regresar a estudiar. También afirmó que desde el instituto le comunicaron que el acusado continuaría con su formación de manera virtual.

Qué reclaman los padres en Lanús

Las familias que participaron de la protesta cuestionaron que el hombre pueda continuar dentro de la institución y reclamaron su expulsión. Una de las madres señaló que, según les habrían informado, el establecimiento debe ajustarse a la normativa de la Dirección General de Escuelas respecto de la continuidad de los estudios del denunciado.

Además, la madre de la joven afirmó que existirían otros episodios denunciados anteriormente en el Instituto de Formación Docente N°18 de Banfield. Esa versión corresponde al testimonio de la mujer y no se detallaron en la información difundida los expedientes o denuncias que permitirían corroborarla.

El caso permanece bajo investigación judicial. Por el momento, las acusaciones contra el docente deben ser consideradas en el marco de una denuncia y no como hechos judicialmente acreditados.