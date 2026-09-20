La UNaB brinda distintos talleres gratuitos en los barrios de Almirante Brown

La UNaB busca acercar la universidad al territorio para que todos los vecinos de Almirante Brown puedan capacitarse cerca de sus hogares.

Con el objetivo de llegar a más vecinos con ganas de capacitarse y aprender cerca de sus hogares es que la Universidad de Almirante Brown ( UNaB ) brinda varios cursos gratuitos en los distintos barrios de las localidades de Almirante Brown . La iniciativa comenzó este mes y hay novedades para los que quieran anotarse en octubre.

La Universidad Nacional Guillermo Brown pone en marcha una nueva edición de "La Universidad en tu localidad", con propuestas de formación gratuitas en Burzaco , Glew y José Mármol . Hay cursos y talleres que impactan directamente en la empleabilidad para que los que se sumen puedan además obtener una salida laboral.

La propuesta se puede llevar adelante gracias a la UNaB, en articulación con el Municipio de Almirante Brown. El programa de la Secretaría de Extensión que acerca propuestas de capacitación y formación a los barrios del distrito vuelve a lanzarse con una edición renovada.

La iniciativa busca ampliar la cantidad de oportunidades que están pensadas para el acceso de la comunidad. La oferta se basa en cursos y talleres gratuitos, que se desarrollarán entre septiembre y octubre en delegaciones municipales, Centros Integradores Comunitarios (CIC) y en el mismo Campus de la UNaB.

El programa da continuidad a una política de trabajo territorial que articula a la universidad con el Municipio y utiliza distintos espacios comunitarios para acercar las propuestas de Extensión a los vecinos y vecinas de Almirante Brown.

La amplia agenda de capacitación se brinda en Glew, en el Centro Integrador Comunitario (CIC), ubicado en Garibaldi esquina Lestrade. Allí se dicta el curso de Marketing para redes sociales Nivel 2, que consta de cuatro encuentros, en el horario de 14 a 16. También está disponible el Taller de historietas, que se iniciará este martes de 10 a 12 y tendrá una carga horario de cuatro clases.

En Burzaco, la Delegación Municipal de Roca 1198, esquina 9 de Julio, brinda el curso de Introducción al Diseño Gráfico, los viernes de 16 a 18, también durante cuatro encuentros.

También en la misma localidad de Burzaco, el CIC de Martín Fierro esquina Alsina ofrecerá dos propuestas: Educación Financiera, los miércoles de 9 a 11 desde este miércoles, con cuatro clases y un Taller de Orientación Vocacional, los miércoles de 18 a 20, que comenzará el mismo día y tendrá tres encuentros.

Por su parte, en el Campus de la UNaB, que está en Blas Parera 132, Burzaco, se podrá acceder a la capacitación de Organización de Eventos, que ya arrancó el último viernes de 9 a 11, pero constará de cuatro clases. Allí también se desarrollará Moldería, los lunes de 10 a 12 desde el lunes 28 de este mes, con una duración de ocho encuentros.

Más propuestas

La cantidad de actividades se fueron diversificando en esta nueva edición del programa abierto a la comunidad. Por eso anunciaron que habrá propuestas en José Mármol, en la Delegación de José Mármol, ubicada en Molina 600 esquina Bynnon, donde se dictarán Cómo hablar en público, todos los miércoles de 10 a 12 a partir de esta semana, e Imagen Personal y Estilo, los martes de 10 a 12 a partir de este martes. Ambos cursos tendrán una duración de cuatro clases.

A su vez, el CIC José Mármol, en Frías 4196, recibirá un nuevo Taller de Orientación Vocacional, que comenzará este lunes, de 18 a 20, y se contará con tres encuentros.

Gracias a toda esta nueva agenda que lanzan, más vecinos van a poder formarse en su localidad para continuar acercando la formación universitaria al territorio, facilitando herramientas para el desarrollo personal, laboral y profesional sin necesidad de trasladarse fuera de sus barrios.

La inscripción

Todas las actividades son gratuitas y abiertas a la comunidad, pero hay que inscribirse ingresando en: https://www1.unab.edu.ar/localidad/. Para más información también existe la posibilidad de escribir al mail: [email protected]

En el link de ingreso sólo se debe buscar el espacio donde se dicta cada taller y llenar un formulario con los datos de forma online donde se deberá indicar el curso o taller a tomar.