Organizan en Lomas de Zamora un encuentro de artes plásticas y literatura

Por segunda vez en el año vuelve a Lomas el encuentro "Rompiendo estructuras", organizado por la Asociación de Mujeres de Negocios y Profesionales del Sur . Este jueves a las 17, todos los interesados pueden participar de la jornada abierta y gratuita que fusiona la plástica con la literatura y no se necesita experiencia en ninguna de las dos áreas de la cultura.

La jornada se desarrollará en el Centro de Posgrado y Extensión Universitaria “Manuel Belgrano” de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLZ, ubicado en Acevedo 201, Lomas . Según anticiparon, el ingreso será por la puerta de la calle Acevedo y piden que los participantes lleguen quince minutos antes para compartir juntos un rico café.

La propuesta se basa en compartir experiencias que vienen de la práctica de las artes plásticas y de la literatura, pero no hace falta saber pintar o escribir, aclararon desde la organización que en ediciones anteriores ha contado con un amplio público que se animó a entregarse a la jornada que resalta la cultura y sobre todo la creatividad.

"En este encuentro vamos a explorar senderos que vienen del arte, pero la experiencia creativa puede servir a cualquier otro tipo de actividad porque 'romper estructuras' es dejar de lado las reglas de siempre y animarse a crear de otra manera, sin límites ni ideas preconcebidas sobre lo que debe ser una obra", detalló Lidia Rissotto que es una de las integrantes de la Asociación de Mujeres de Negocios y Profesionales del Sur.

Dentro del encuentro, quienes se sumen van a soltarse porque la propuesta apunta a que cada uno pueda probar, jugar con palabras y colores, animarse a crear sin miedo a equivocarse y ver la experiencia desde otro ángulo. "A veces, para romper estructuras, lo primero que tenemos que hacer es dejar de pensar que hay una única manera de pintar o de escribir", recalcaron.

Quien participará y cuál es el objetivo

En esta edición van a contar con la presencia de Pedro Polej, que es pintor, escultor, muralista egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes y un participante habitual de estos encuentros, formador de artistas plásticos desde su taller en Temperley.

El objetivo principal de la Asociación que, actualmente está presidida por Estela Capece, es promover el crecimiento y la formación permanente de las mujeres emprendedoras a través de reuniones mensuales de su Living de Mujeres, de la oferta de charlas orientativas a cargo de reconocidas profesionales, pero también apuntan a crear caminos alternativos al alcance de la comunidad.

Con las ganas de participar ya es suficiente para poder formar parte de este evento gratuito, donde además invita a la charla, a la comunicación con personas desconocidas y fomenta la sociabilidad. "Hay que aprender a animarse a crear sin miedo a equivocarse", señalaron.

Por eso, para romper estructuras, lo primero que hay que tener presente es dejar de pensar que hay una única manera de pintar o escribir. El encuentro ayuda a eso, a manifestar y volcar cada uno de los sentimientos en el arte.