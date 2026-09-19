Lomas recibe la primavera con una tarde de libros, juegos y shows

Cultura en las Plazas es un ciclo organizado por el Municipio para que vecinos y familias de Lomas de Zamora disfruten de una tarde al aire libre con actividades gratuitas. Este domingo habrá una edición especial en Santa Marta para recibir a la primavera .

El encuentro comenzarán a partir de las 12 en la Plaza Santa Marta , ubicada sobre la calle Tavano 1602 . Allí estará la Biblioteca Móvil del programa Lomas Lee en Comunidad con una selección de libros para infancias y adolescencias de múltiples autores junto con rondas de lectura a micrófono abierto.

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También habrá una feria del libro a cargo de editoriales, librerías y escritores lomenses que tendrán la oportunidad de exhibir sus obras literarias y conversar con el público. La Palabra, Kem Kem y Racconto son algunas de las librerías invitadas

Además, los vecinos que vayan a la plaza disfrutarán de shows de artistas locales, feria de emprendedores y juegos didácticos. La idea es que vecinos y familias celebran la llegada de la primavera en el barrio con una jornada llena de historias, imaginación, diversión y creatividad.

Nueva edición del concurso literario en Lomas de Zamora

El Concurso Literario "Mi Historia Cotidiana" tendrá una nueva edición en Lomas para estimular la creatividad y la escritura en vecinos de diferentes edades.

Con temática libre, los participantes tendrán que escribir un relato breve (200 palabras como máximo) y acompañarlo con una foto. La historia, que puede ser real o ficticia, debe tener un título y ser escrita en Word A4 y con tipografía Times New Roman (tamaño 12).

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En el concurso podrán participar adolescentes y jóvenes de 12 a 21 años (Categoría A), y adultos en general (Categoría B), quienes tendrán tiempo hasta el 10 de octubre para enviar sus relatos. Un jurado compuesto por tres personalidades del ámbito literario será el encargado de elegir a los ganadores. En cada categoría, el primer puesto recibirá una notebook y el segundo y tercer lugar unos auriculares.

Los vecinos tienen que mandar sus obras a [email protected] con la foto adjunta, el texto firmado con seudónimo e indicar en qué categoría participa. También hay que detallar los datos personales como nombre, edad, dirección, localidad, teléfono, DNI y en el asunto del mail deberán escribir: Concurso Literario Digital 2026.