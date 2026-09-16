Lomas abrazó la memoria a 50 años de La Noche de los Lápices

"En este maldito lugar los asesinaron y en este bendito lugar los traemos con vida". La voz quebrada por la emoción de Pablo Díaz, sobreviviente de La Noche de los Lápices, atravesó a la multitud que se reunió este miércoles en el Pozo de Banfield para conmemorar los 50 años de los secuestros y desapariciones de estudiantes y militantes a manos de la dictadura militar. En una jornada histórica, Lomas de Zamora volvió a ser escenario de memoria, encuentro y defensa de los derechos humanos.
Claudia Falcone, Claudio de Acha, Francisco López Muntaner, María Clara Ciocchini, Daniel Racero y Horacio Ungaro eran jóvenes de entre 16 y 18 años que militaban por un país más justo y con igualdad de oportunidades. El 16 de septiembre de 1976 fueron detenidos ilegalmente por efectivos policiales y del ejército, y en el Pozo de Banfield los asesinaron.
Autoridades locales y provinciales encabezaron el acto oficial.
"En esa época se decía la frase 'algo habrán hecho, no eran personas comunes' para justificar la crueldad. Y por supuesto que no eran personas comunes, eran militantes extraordinarios que querían cambiar la historia, que lucharon para terminar contra la injusticia, que se rebelaron contra un poder y contra una dictadura violenta. Tenemos el mandato de esos compañeros y esas compañeras, y tenemos el acompañamiento de los que han sobrevivido al horror que hoy nos dan fuerza", remarcó el intendente Federico Otermín.
Hace más de 10 años que el Ex Pozo de Banfield es un Espacio para la Memoria. En ese mismo lugar que alguna vez estuvo marcado por el terror y el silencio, miles de personas formaron parte de un acto histórico para Lomas. "Hacer memoria es construir ciudadanía y defender los derechos humanos es fortalecer la democracia. Bregamos cada día para que ningún lápiz vuelva a ser silenciado y que ningún joven tenga miedo de organizarse y luchar por sus derechos", destacó Juana Campero, coordinadora Provincial del Espacio para la Memoria y referenta de Hijos Lomas.
Pozo de Banfield: muestras, música y una caravana masiva
La jornada tuvo muestra de escuelas, obras teatrales, stands temáticos, feria de emprendedores y números de artistas musicales. También hubo una multitudinaria marcha con más de 2 mil estudiantes secundarios que coparon las calles y caminaron hasta el Pozo de Banfield con toda su fuerza, alegría y compromiso, convirtiendo el recorrido en una expresión colectiva de memoria y en una muestra de que las nuevas generaciones mantienen viva la historia y la hacen parte del presente.
Autoridades locales, provinciales e integrantes de la Mesa de Trabajo del Ex Pozo de Banfield formaron parte del encuentro que además contó con la presencia de instituciones y organizaciones sociales.
"Es el séptimo año que estamos acá en este acto tan importante. Cuando asumimos después del macrismo encontramos este lugar devastado, con mugre, suciedad y gracias al trabajo conjunto con el Municipio de Lomas y la Mesa del Pozo de Banfield logramos que acá haya un Plan Fines, capacitación laboral, acompañamiento terapéutico y visitas guiadas. Si bien recordamos lo que pasó hace 50 años, la mejor manera de reforzar los espacios de memoria no es quedarnos con la foto o el museo, sino que este lugar tenga vida y políticas públicas para la comunidad", señaló el subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Matías Moreno.
Hubo muestras, stands temáticos y números artísticos.