Lomas abrazó la memoria a 50 años de La Noche de los Lápices

"En este maldito lugar los asesinaron y en este bendito lugar los traemos con vida". La voz quebrada por la emoción de Pablo Díaz , sobreviviente de La Noche de los Lápices , atravesó a la multitud que se reunió este miércoles en el Pozo de Banfield para conmemorar los 50 años de los secuestros y desapariciones de estudiantes y militantes a manos de la dictadura militar . En una jornada histórica, Lomas de Zamora volvió a ser escenario de memoria , encuentro y defensa de los derechos humanos .

Claudia Falcone, Claudio de Acha, Francisco López Muntaner, María Clara Ciocchini, Daniel Racero y Horacio Ungaro eran jóvenes de entre 16 y 18 años que militaban por un país más justo y con igualdad de oportunidades. El 16 de septiembre de 1976 fueron detenidos ilegalmente por efectivos policiales y del ejército, y en el Pozo de Banfield los asesinaron.

"En esa época se decía la frase 'algo habrán hecho, no eran personas comunes' para justificar la crueldad. Y por supuesto que no eran personas comunes, eran militantes extraordinarios que querían cambiar la historia, que lucharon para terminar contra la injusticia, que se rebelaron contra un poder y contra una dictadura violenta. Tenemos el mandato de esos compañeros y esas compañeras, y tenemos el acompañamiento de los que han sobrevivido al horror que hoy nos dan fuerza", remarcó el intendente Federico Otermín .

Hace más de 10 años que el Ex Pozo de Banfield es un Espacio para la Memoria. En ese mismo lugar que alguna vez estuvo marcado por el terror y el silencio, miles de personas formaron parte de un acto histórico para Lomas. "Hacer memoria es construir ciudadanía y defender los derechos humanos es fortalecer la democracia . Bregamos cada día para que ningún lápiz vuelva a ser silenciado y que ningún joven tenga miedo de organizarse y luchar por sus derechos", destacó Juana Campero, coordinadora Provincial del Espacio para la Memoria y referenta de Hijos Lomas.

Pozo de Banfield: muestras, música y una caravana masiva

La jornada tuvo muestra de escuelas, obras teatrales, stands temáticos, feria de emprendedores y números de artistas musicales. También hubo una multitudinaria marcha con más de 2 mil estudiantes secundarios que coparon las calles y caminaron hasta el Pozo de Banfield con toda su fuerza, alegría y compromiso, convirtiendo el recorrido en una expresión colectiva de memoria y en una muestra de que las nuevas generaciones mantienen viva la historia y la hacen parte del presente.

Autoridades locales, provinciales e integrantes de la Mesa de Trabajo del Ex Pozo de Banfield formaron parte del encuentro que además contó con la presencia de instituciones y organizaciones sociales.

"Es el séptimo año que estamos acá en este acto tan importante. Cuando asumimos después del macrismo encontramos este lugar devastado, con mugre, suciedad y gracias al trabajo conjunto con el Municipio de Lomas y la Mesa del Pozo de Banfield logramos que acá haya un Plan Fines, capacitación laboral, acompañamiento terapéutico y visitas guiadas. Si bien recordamos lo que pasó hace 50 años, la mejor manera de reforzar los espacios de memoria no es quedarnos con la foto o el museo, sino que este lugar tenga vida y políticas públicas para la comunidad", señaló el subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Matías Moreno.