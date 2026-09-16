miércoles 16 de septiembre de 2026
Escribinos
16 de septiembre de 2026
El destape.

Mauricio Pellegrino: "El gol a los delanteros les redondea el trabajo"

Feliz por la goleada de Lanús y el doblete de Allan Wlk, el entrenador Mauricio Pellegrino manifestó que para ellos convertir es clave para su confianza.

Allan Wlk se ganó la confianza de Mauricio Pellegrino.

Allan Wlk se ganó la confianza de Mauricio Pellegrino.

Lanús necesitaba el poder de sus goleadores. Y Allan Wlk se destapó con dos goles frente a Deportivo Riestra que lo llenan de confianza para el sprint final del Torneo Clausura. “El gol a los delanteros les redondea el trabajo”, expresó con mucha felicidad el entrenador Mauricio Pellegrino.

Como le pasó al colombiano Yoshan Valois, la adaptación al fútbol argentino les costó. Se fueron haciendo lugar entre murmullos y rumores, pero se esperaba más del paraguayo Allan Wlk, por su condición de delantero de área.

Lee además
En la actualidad Román Martínez es el entrenador de la reserva de Lanús.
Dramático.

El crudo calvario del ex Lanús Román Martínez tras su retiro del fútbol
Belgrano hizo 6 cambios, Lanús reclamó y el fallo fue insólito.
Papelón reglamentario.

La AFA le rechazó el reclamo a Lanús en el fútbol femenino y ratificó un insólito fallo

El apoyo de Mauricio Pellegrino

“El gol a los delanteros les redondea el trabajo. Pero, pesar de eso, creo que lo importante siempre es trabajar para el equipo. Allan lo hizo, trabajó mucho, disputó, bajó buenas pelotas, asoció bien, atacó bien los espacios con determinación”, explicó el entrenador sobre el oriundo de Asunción.

Mauricio Pellegrino enderez&oacute; el rumbo de Lan&uacute;s.

Mauricio Pellegrino enderezó el rumbo de Lanús.

En su partido número nueve con la camiseta Granate, Allan Wlk marcó su tercer gol. El anterior había sido en la derrota contra Independiente (1-3) en la Fortaleza. “Son delanteros jóvenes, tienen mucho para dar y obviamente que para ellos hacer goles es clave para su confianza”, agregó Mauricio Pellegrino.

Para el técnico de Lanús, la actuación del delantero se potenció por el muy trabajo de Eduardo Salvio. “Pensamos que Salvio es un jugador que se desmarca bien y con la línea de cinco necesitábamos más profundidad y acompañar más a Allan en los desmarques al espacio. Creo que así vino el primer gol”, señaló.

La felicidad de Allan Wlk

El exfutbolista de Recoleta expresó estar “contento por la victoria del equipo. Creo que fue un partido muy duro, pero el sacrificio dio sus frutos. Si bien soy nuevo y hace poco que estoy, con mis compañeros me estoy entendiendo muy bien. Además, me ayudan mucho a adaptarme”.

De los nueve partidos que disputó, seis fueron como titular. Sobre la competencia con Yoshan Valois (también lleva tres goles en el Torneo Clausura) sostuvo que “el profe siempre nos pide sacrificio, que peleemos y luchemos cada pelota, básicamente lo que practicamos durante la semana. Con Valois estamos preparados para lo que nos toque. Nos apoyamos el uno al otro”.

Allan Wlk y Eduardo Salvio, sociedad que funcion&oacute;.

Allan Wlk y Eduardo Salvio, sociedad que funcionó.

Temas
Seguí leyendo

El crudo calvario del ex Lanús Román Martínez tras su retiro del fútbol

La AFA le rechazó el reclamo a Lanús en el fútbol femenino y ratificó un insólito fallo

Preocupación en Lanús: cuál es la extraña lesión de Ramiro Carrera

Lanús se floreó ante Riestra y lo goleó con autoridad en el Bajo Flores

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Pedro Troglio presentó la renuncia que la CD no aceptó.
Miércoles agitado.

Pedro Troglio presentó la renuncia y Banfield no se la aceptó: los motivos

Las más leídas

Te Puede Interesar

Wanda Nara se suma a Disney. 
Lo que vendrá.

Cómo será el docu reality de Wanda Nara para Disney