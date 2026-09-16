Mauricio Pellegrino: "El gol a los delanteros les redondea el trabajo"

Lanús necesitaba el poder de sus goleadores. Y Allan Wlk se destapó con dos goles frente a Deportivo Riestra que lo llenan de confianza para el sprint final del Torneo Clausura . “El gol a los delanteros les redondea el trabajo”, expresó con mucha felicidad el entrenador Mauricio Pellegrino.

Como le pasó al colombiano Yoshan Valois , la adaptación al fútbol argentino les costó. Se fueron haciendo lugar entre murmullos y rumores, pero se esperaba más del paraguayo Allan Wlk , por su condición de delantero de área.

“El gol a los delanteros les redondea el trabajo. Pero, pesar de eso, creo que lo importante siempre es trabajar para el equipo. Allan lo hizo, trabajó mucho, disputó, bajó buenas pelotas, asoció bien, atacó bien los espacios con determinación”, explicó el entrenador sobre el oriundo de Asunción.

En su partido número nueve con la camiseta Granate, Allan Wlk marcó su tercer gol. El anterior había sido en la derrota contra Independiente (1-3) en la Fortaleza . “Son delanteros jóvenes, tienen mucho para dar y obviamente que para ellos hacer goles es clave para su confianza”, agregó Mauricio Pellegrino.

Para el técnico de Lanús, la actuación del delantero se potenció por el muy trabajo de Eduardo Salvio. “Pensamos que Salvio es un jugador que se desmarca bien y con la línea de cinco necesitábamos más profundidad y acompañar más a Allan en los desmarques al espacio. Creo que así vino el primer gol”, señaló.

La felicidad de Allan Wlk

El exfutbolista de Recoleta expresó estar “contento por la victoria del equipo. Creo que fue un partido muy duro, pero el sacrificio dio sus frutos. Si bien soy nuevo y hace poco que estoy, con mis compañeros me estoy entendiendo muy bien. Además, me ayudan mucho a adaptarme”.

De los nueve partidos que disputó, seis fueron como titular. Sobre la competencia con Yoshan Valois (también lleva tres goles en el Torneo Clausura) sostuvo que “el profe siempre nos pide sacrificio, que peleemos y luchemos cada pelota, básicamente lo que practicamos durante la semana. Con Valois estamos preparados para lo que nos toque. Nos apoyamos el uno al otro”.