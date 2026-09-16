L-Gante quedó imputado y fue allanado: qué dijo su abogado

La situación judicial de L-Gante volvió a quedar en el centro de la escena luego de una serie de allanamientos y su formal imputación en una causa que investiga supuestas amenazas del cantante y otras personas con armas de fuego y violación de domicilio.

En medio del escándalo mediático y las versiones cruzadas sobre un conflicto vinculado a una propiedad perteneciente a su entorno familiar, su abogado defensor, Luciano Locatelli, tomó la palabra en el programa de Georgina Barbarossa, en Telefe.

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El abogado fue contundente al remarcar que la acusación sobre su defendido carece de sustento real y defendió la postura del popular cantante de Cumbia 420.

"Es innegable la usurpación y está reconocido por la usurpante. Esta casa estaba efectivamente desocupada. Acercarse a esa casa no constituye un delito. Por ahora, le tengo que creer a Elián que no fue, que no estuvo allí", sostuvo el abogado de L-Gante.

Por su parte, letrado deslizó que existen contradicciones temporales en el expediente: "Hay una confusión de días de cuándo fue, si antes o después. La denuncia de usurpación, antes de los hechos, está hecha por la tía de Elián".

Más detalles de situación de L-Gante

El abogado de L-Gante habló también sobre los elementos que derivaron en las medidas de rigor judicial, el abogado relativizó las pruebas recolectadas hasta el momento.

"Hay una camioneta, no se identifica la patente, hay discusiones, pero nada más. Elián se enteró de la usurpación por un comentario de la propia madre", sostuvo el letrado en el ciclo de Telefe.

Y agregó respecto al operativo ordenado por la fiscalía. "El relato de los denunciantes es que bajaron 10 personas con armas. Ante eso, la fiscal ordena un allanamiento, pero Elián no tiene ningún elemento que lo pueda llegar a incriminar. Elián no tiene armas de fuego, eso te lo puedo asegurar", precisó su la situación del cantante.

Consultado sobre las verdaderas motivaciones detrás de la denuncia que complica al músico, Locatelli no dudó en señalar intereses económicos: "¿Por qué lo querrían involucrar? Por dinero, eso es lo que yo supongo".

“Consideramos que, en este momento, no es bueno que Elián hable. Elián está molesto por distintas cosas. No es el chico que era antes. Hoy está más maduro", sentenció el abogado de L-Gante.