lunes 14 de septiembre de 2026
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14 de septiembre de 2026
Victoria contundente.

Lanús se floreó ante Riestra y lo goleó con autoridad en el Bajo Flores

Lanús venció por 3 a 0 a Riestra con un doblete de Alan Wlk y un cabezazo de Felipe Peña Biafore. El Granate ganó con autoridad y se acomodó en la tabla.

Diario La Unión | Leonardo Papaleo
Por Leonardo Papaleo
El paraguayo Alan Wlk convirtió un doblete para Lanús.

El paraguayo Alan Wlk convirtió un doblete para Lanús.

El paraguayo Alan Wlk convirtió un doblete para Lanús.

El paraguayo Alan Wlk convirtió un doblete para Lanús.

Alan Wlk le está dando la victoria a Lanús.

Alan Wlk le está dando la victoria a Lanús.

Alan Wlk le está dando la victoria a Lanús.

Alan Wlk le está dando la victoria a Lanús.

Lanús vapuleó a Riestra y firmó una noche perfecta en el Bajo Flores

Con una actuación contundente y un juego colectivo de alto vuelo, Lanús borró de la cancha a Riestra y lo venció con autoridad por 3 a 0. Con un doblete de Alan Wlk y un cabezazo de Felipe Peña Biafore, el Granate se impuso de manera categórica y se acomodó en la tabla de posiciones del Torneo Clausura.

El Granate impuso condiciones desde el pitazo inicial. Apenas corrían 11 minutos del primer tiempo cuando una contra letal comandada por Eduardo Salvio terminó en los pies de Alan Wlk, quien definió con precisión para abrir el marcador y vencer la resistencia del arquero local. Riestra intentó reaccionar mediante el empuje físico que lo caracteriza, pero chocó constantemente contra un bloque defensivo visitante que se mostró sólido y sin fisuras.

El show de Alan Wlk y la sentencia de Peña Biafore

En el complemento, la tónica del partido no cambió. Lanús manejó los tiempos del encuentro y pegó en los momentos justos para liquidar la historia: A los 24 minutos Alan Wlk apareció nuevamente, tras una gran jugada colectiva, para firmar su doblete personal con una definición al primer palo del arquero y poner el 2-0.

Solo cinco minutos más tarde, Felipe Peña Biafore conectó un imperial frentazo tras un córner preciso, clavando la pelota contra el palo para sellar el 3-0 definitivo.

Con este resultado, Lanús se lleva tres puntos de oro del Bajo Flores que lo elevan a las 13 unidades, metiéndose de lleno en la pelea por los puestos de clasificación a los playoffs de la Zona A del Torneo Clausura. Por el lado de Riestra, el panorama se complica y deberá trabajar contrarreloj para corregir los desacoples defensivos de cara a la próxima fecha.

Con el triunfo conseguido, ahora Lanús ingresó a puestos de playoff, ya que se encuentra en el séptimo puesto con 13 unidades. En la próxima fecha, visitará a Estudiantes de La Plata en La Fortaleza.

Final del partido

Lanús venció con autoridad a Riestra por 3 a 0 en el estadio Guillermo Laza.

Increíble lo que se perdió Lanús

Otra gran combinación en ofensiva, casi finaliza con el ingresado Gonzalo Lobos marcando el cuarto. La pelota se fue a centímetros del segundo palo de Ignacio Arce.

Lanús se florea ante Riestra en el Guillermo Laza

El Granate es efectivo, golpea en los momentos justos del partido y va por el cuarto.

¡¡¡¡¡GOOOOOL DE LANÚS!!!

Luego de un tiro libre de Matías Sepúlveda, apareció Felipe Peña Biafore con un cabezazo para marcar el 3 a 0. Golea Lanús.

¡¡¡¡¡GOOOOOL DE LANÚS!!!!

Con otro contragolpe letal, aprovechó nuevamente el paraguayo Alan Wlk y marcó su doblete con una definición al primer palo de Ignacio Arce.

Contra letal de Lanús que estuvo muy cerca del segundo

Lucas Besozzi encaró por la izquierda, tiró el centro y Alan Wlk de cabeza casi marca su doblete. La salvaron sobre la línea.

Comenzó el segundo tiempo

Lanús ya juega el complemento ante Riestra.

Final del primer tiempo

Lanús le gana 1 a 0 a Riestra con gol de Alan Wlk.

El paraguayo Alan Wlk convirtió el primero para Lanús.

El paraguayo Alan Wlk convirtió el primero para Lanús.

Una chance clara para Riestra

Buena triangulación en ataque que Antony Alonso desperdició con un remate que se fue desviado.

De milagro se salvó Lanús

Nicolás Benegas quedó en una gran posición para vencer a Nahuel Losada, pero José María Canale con un cruce perfecto evitó el empate.

Taco de novela de Eduardo Salvio y el palo salvó a Riestra

Otro gran ataque de Lanús por la izquierda estuvo muy cerca de ser el segundo gol. Una brillante jugada por la izquierda, un centro perfecto de Sasha Marcich y el "Toto" Salvio de taco casi le da otro gol al Granate. El palo dijo que no.

Lanús cerca del segundo

Otra buena combinación entre Matías Sepúlveda y Eduardo Salvio, finalizó con el "Toto" y una gran definición de emboquillada, pero se encontró con la gran respuesta de Ignacio Arce.

¡¡¡¡¡GOOOOOL DE LANÚS!!!!

Contraataque letal del Granate, combinación perfecta entre Matías Sepúlveda y Eduardo Salvio que finalizó con una gran definición de Alan Wlk. Gana Lanús 1 a 0 en el Guillermo Laza.

Otra vez llega Riestra a preocupar a Lanús

Alexander Díaz quedó mano a mano con Nahuel Losada pero perdió el duelo.

Riestra se animó con la primera de peligro

A través de Milton Céliz, el local buscó la apertura del marcador, pero su remate se fue por arriba del travesaño.

Comenzó el partido

Ya juegan Riestra y Lanús en el Guillermo Laza.

Ya se viene Riestra vs. Lanús

Formaciones confirmadas:

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Carlos Quintana, Cristian Paz, Nicolás Sansotre; Pedro Ramírez, Milton Céliz, Jonathan Goitia; Antony Alonso, Alexander Díaz, Nicolás Benegas. DT: Guillermo Duró.

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Cardozo, Eduardo Salvio, Matías Sepúlveda, Lucas Besozzi; Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

Estadio: Guillermo Laza

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

TV: ESPN Premium

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