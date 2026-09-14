Lanús se floreó ante Riestra y lo goleó con autoridad en el Bajo Flores

Lanús vapuleó a Riestra y firmó una noche perfecta en el Bajo Flores

Con una actuación contundente y un juego colectivo de alto vuelo, Lanús borró de la cancha a Riestra y lo venció con autoridad por 3 a 0. Con un doblete de Alan Wlk y un cabezazo de Felipe Peña Biafore, el Granate se impuso de manera categórica y se acomodó en la tabla de posiciones del Torneo Clausura.

El Granate impuso condiciones desde el pitazo inicial. Apenas corrían 11 minutos del primer tiempo cuando una contra letal comandada por Eduardo Salvio terminó en los pies de Alan Wlk, quien definió con precisión para abrir el marcador y vencer la resistencia del arquero local. Riestra intentó reaccionar mediante el empuje físico que lo caracteriza, pero chocó constantemente contra un bloque defensivo visitante que se mostró sólido y sin fisuras.

El show de Alan Wlk y la sentencia de Peña Biafore

En el complemento, la tónica del partido no cambió. Lanús manejó los tiempos del encuentro y pegó en los momentos justos para liquidar la historia: A los 24 minutos Alan Wlk apareció nuevamente, tras una gran jugada colectiva, para firmar su doblete personal con una definición al primer palo del arquero y poner el 2-0.

Solo cinco minutos más tarde, Felipe Peña Biafore conectó un imperial frentazo tras un córner preciso, clavando la pelota contra el palo para sellar el 3-0 definitivo.

Con este resultado, Lanús se lleva tres puntos de oro del Bajo Flores que lo elevan a las 13 unidades, metiéndose de lleno en la pelea por los puestos de clasificación a los playoffs de la Zona A del Torneo Clausura. Por el lado de Riestra, el panorama se complica y deberá trabajar contrarreloj para corregir los desacoples defensivos de cara a la próxima fecha.

Con el triunfo conseguido, ahora Lanús ingresó a puestos de playoff, ya que se encuentra en el séptimo puesto con 13 unidades. En la próxima fecha, visitará a Estudiantes de La Plata en La Fortaleza.