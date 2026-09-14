Lanús se floreó ante Riestra y lo goleó con autoridad en el Bajo Flores

Lanús vapuleó a Riestra y firmó una noche perfecta en el Bajo Flores
Con una actuación contundente y un juego colectivo de alto vuelo, Lanús borró de la cancha a Riestra y lo venció con autoridad por 3 a 0. Con un doblete de Alan Wlk y un cabezazo de Felipe Peña Biafore, el Granate se impuso de manera categórica y se acomodó en la tabla de posiciones del Torneo Clausura.
El Granate impuso condiciones desde el pitazo inicial. Apenas corrían 11 minutos del primer tiempo cuando una contra letal comandada por Eduardo Salvio terminó en los pies de Alan Wlk, quien definió con precisión para abrir el marcador y vencer la resistencia del arquero local. Riestra intentó reaccionar mediante el empuje físico que lo caracteriza, pero chocó constantemente contra un bloque defensivo visitante que se mostró sólido y sin fisuras.
El show de Alan Wlk y la sentencia de Peña Biafore
En el complemento, la tónica del partido no cambió. Lanús manejó los tiempos del encuentro y pegó en los momentos justos para liquidar la historia: A los 24 minutos Alan Wlk apareció nuevamente, tras una gran jugada colectiva, para firmar su doblete personal con una definición al primer palo del arquero y poner el 2-0.
Solo cinco minutos más tarde, Felipe Peña Biafore conectó un imperial frentazo tras un córner preciso, clavando la pelota contra el palo para sellar el 3-0 definitivo.
Con este resultado, Lanús se lleva tres puntos de oro del Bajo Flores que lo elevan a las 13 unidades, metiéndose de lleno en la pelea por los puestos de clasificación a los playoffs de la Zona A del Torneo Clausura. Por el lado de Riestra, el panorama se complica y deberá trabajar contrarreloj para corregir los desacoples defensivos de cara a la próxima fecha.
Con el triunfo conseguido, ahora Lanús ingresó a puestos de playoff, ya que se encuentra en el séptimo puesto con 13 unidades. En la próxima fecha, visitará a Estudiantes de La Plata en La Fortaleza.
Final del partido
Lanús venció con autoridad a Riestra por 3 a 0 en el estadio Guillermo Laza.
Increíble lo que se perdió Lanús
Otra gran combinación en ofensiva, casi finaliza con el ingresado Gonzalo Lobos marcando el cuarto. La pelota se fue a centímetros del segundo palo de Ignacio Arce.
Lanús se florea ante Riestra en el Guillermo Laza
El Granate es efectivo, golpea en los momentos justos del partido y va por el cuarto.
¡¡¡¡¡GOOOOOL DE LANÚS!!!
Luego de un tiro libre de Matías Sepúlveda, apareció Felipe Peña Biafore con un cabezazo para marcar el 3 a 0. Golea Lanús.
YA ES GOLEADA DEL GRANATE: Felipe Peña Biafore ganó de cabeza y estampó el 3-0 de Lanús contra Deportivo Riestra.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/2UqxwjaecF— SportsCenter (@SC_ESPN) September 14, 2026
¡¡¡¡¡GOOOOOL DE LANÚS!!!!
Con otro contragolpe letal, aprovechó nuevamente el paraguayo Alan Wlk y marcó su doblete con una definición al primer palo de Ignacio Arce.
DOBLETE PARA QUE EL GRANATE AUMENTE EL MARCADOR: Allan Wlk convirtió el 2-0 de Lanús contra Deportivo Riestra en el Guillermo Laza.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/JgoYZusPUW— SportsCenter (@SC_ESPN) September 14, 2026
Contra letal de Lanús que estuvo muy cerca del segundo
Lucas Besozzi encaró por la izquierda, tiró el centro y Alan Wlk de cabeza casi marca su doblete. La salvaron sobre la línea.
Comenzó el segundo tiempo
Lanús ya juega el complemento ante Riestra.
Final del primer tiempo
Lanús le gana 1 a 0 a Riestra con gol de Alan Wlk.
El paraguayo Alan Wlk convirtió el primero para Lanús.
Una chance clara para Riestra
Buena triangulación en ataque que Antony Alonso desperdició con un remate que se fue desviado.
De milagro se salvó Lanús
Nicolás Benegas quedó en una gran posición para vencer a Nahuel Losada, pero José María Canale con un cruce perfecto evitó el empate.
Taco de novela de Eduardo Salvio y el palo salvó a Riestra
Otro gran ataque de Lanús por la izquierda estuvo muy cerca de ser el segundo gol. Una brillante jugada por la izquierda, un centro perfecto de Sasha Marcich y el "Toto" Salvio de taco casi le da otro gol al Granate. El palo dijo que no.
¡ERA UN GOLAZO, TOTO! Salvio intentó con un taco y la pelota dio en el palo durante el triunfo parcial 1-0 de Lanús contra Deportivo Riestra.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/9I58PVPZXh— SportsCenter (@SC_ESPN) September 14, 2026
Lanús cerca del segundo
Otra buena combinación entre Matías Sepúlveda y Eduardo Salvio, finalizó con el "Toto" y una gran definición de emboquillada, pero se encontró con la gran respuesta de Ignacio Arce.
EL TOTO BUSCÓ CON UNA FANTASÍA, PERO SE ENCONTRÓ CON NACHO ARCE: el arquero de Deportivo Riestra evitó el gol de Salvio en la victoria parcial 1-0 de Lanús.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/7dOeiqlJe6— SportsCenter (@SC_ESPN) September 14, 2026
¡¡¡¡¡GOOOOOL DE LANÚS!!!!
Contraataque letal del Granate, combinación perfecta entre Matías Sepúlveda y Eduardo Salvio que finalizó con una gran definición de Alan Wlk. Gana Lanús 1 a 0 en el Guillermo Laza.
CONTRA PERFECTA PARA EL GOL DEL GRANATE: Allan Wlk anotó el 1-0 de Lanús contra Deportivo Riestra en la fecha 9 de la Zona A del #TorneoClausura.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/OIOTKlJ17u— SportsCenter (@SC_ESPN) September 14, 2026
Otra vez llega Riestra a preocupar a Lanús
Alexander Díaz quedó mano a mano con Nahuel Losada pero perdió el duelo.
Riestra se animó con la primera de peligro
A través de Milton Céliz, el local buscó la apertura del marcador, pero su remate se fue por arriba del travesaño.
Comenzó el partido
Ya juegan Riestra y Lanús en el Guillermo Laza.
Ya se viene Riestra vs. Lanús
Formaciones confirmadas:
Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Carlos Quintana, Cristian Paz, Nicolás Sansotre; Pedro Ramírez, Milton Céliz, Jonathan Goitia; Antony Alonso, Alexander Díaz, Nicolás Benegas. DT: Guillermo Duró.
Está es la formación confirmada para recibir a Lanús por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026. ¡VAMOS CON TODO! pic.twitter.com/aN5klOiJt3— Deportivo Riestra (@prensariestra) September 14, 2026
Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Cardozo, Eduardo Salvio, Matías Sepúlveda, Lucas Besozzi; Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.
#JuegaLanús ASÍ FORMA EL GRANATE ESTA TARDE pic.twitter.com/9FzHNkGwvN— Club Lanús (@clublanus) September 14, 2026
Estadio: Guillermo Laza
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
TV: ESPN Premium