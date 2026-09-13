Preocupación en Lanús: cuál es la extraña lesión de Ramiro Carrera

Lanús tendrá una baja sensible de cara al encuentro del lunes ante Deportivo Riestra por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga Profesional , ya que no podrá contar con Ramiro Carrera , uno de los pilares del plantel que dirige Mauricio Pellegrino .

El mediocampista terminó con molestias en el triunfo por 1 a 0 frente a Defensa y Justicia y luego de los estudios realizados se confirmó la gravedad de la lesión, lo que lo deja afuera del próximo partido y hasta podría perderse el cruce ante Estudiantes de La Plata del próximo fin de semana.

Papelón reglamentario. La AFA le rechazó el reclamo a Lanús en el fútbol femenino y ratificó un insólito fallo

Sobre este tema se refirió Pellegrino en la última conferencia de prensa y dio detalles del estado de salud del mediocampista. “Ramiro tuvo una recidiva”, remarcó el entrenador ante los periodistas, generando dudas sobre su lesión.

El término que usó el DT refiere a la “reaparición de una enfermedad tras un periodo de aparente recuperación y salud”, según su definición oficial. Y en ese sentido, vale aclarar que Carrera tuvo un problema físico hace poco más de un mes cuando tuvo que abandonar el campo de juego en la derrota por 2 a 1 ante Unión de Santa Fe.

Mauricio Pellegrino dijo que Carrera tuvo una recidiva.

Sin embargo, esta molestia que sufrió en la pierna derecha no le impidió perderse ningún partido del equipo, ya que cinco días después fue titular en el triunfo ante Talleres, en Córdoba. Previo a esto, sufrió desgarros, esguinces y traumatismos de rodillas, pero ninguna lesión de gravedad.

Por eso, la declaración de Pellegrino generó dudas sobre cuál es la dolencia del exfutbolista de Atlético Tucumán. El medio partidario Fortaleza Granate, por su parte, informó que Ramiro Carrera sufrió un desgarro después del encuentro ante el “Halcón” y por este motivo se perdería los próximos dos encuentros del equipo.

¿Cómo está el tema de los lesionados del plantel de Lanús?

Tras la reaparición de la molestia física, el mediocampista Carrera quedó descartado para el encuentro del lunes ante Riestra y se sumó a la lista de lesionados que integran Raúl Loaiza y Marcelino Moreno, quienes llevan tiempo sin jugar.

Sobre el estado de estos futbolistas, Pellegrino destacó una evolucionó positivo y se mostró ilusionado de cara a lo que viene. “Raúl (Loaiza) está entrenando bien y Marcelino (Moreno) ha estado en buen estado estos últimos tres días, es una buena noticia por la cantidad de tiempo que estuvo fuera. Ojalá todos puedan reincorporarse lo más rápido posible”, remarcó el DT en conferencia de prensa.