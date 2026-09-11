Eduardo Salvio: "No quiero que llegue el día de mi retiro"

Eduardo Salvio tiene un papel preponderante en Lanús . Es uno de los más experimentados del plantel junto a Carlos Izquierdoz. Ambos coincidieron en regresar para ser campeones y ese sueño se cumplió con la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana . A los 36 años tocó el tema del retiro.

El Toto, además de Lanús , pasó por grandes clubes, como Benfica, Atlético de Madrid y Boca Juniors. Está curtido, sabe lo que es llevar el peso de ser uno de los profesionales más admirados en el club, pero el después del fútbol también lo tiene en una disyuntiva. De eso habló en Como Te Va, por DSports Radio.

“Tengo el foco en el fútbol y en ser profesional al máximo para no perderme partidos. El tomar la decisión de retirarse no debe ser sencillo, y un poco se vio eso cuando (Lionel) Messi se retiró de la Selección. Para todos los argentinos fue algo duro, pero el tiempo corre para todos y por eso hay que disfrutar muchos los momentos”, afirmó el oriundo de Avellaneda.

En cuanto a lo personal, Eduardo Salvio consideró que “no quiero que llegue el día de mi retiro, más allá de que uno va pensando y planeando que quiere hacer. Hoy tengo miedo de deprimirme, pero estoy preparándome para eso y organizando mi vida. No quiero retirarme y que lo único que sepa hacer es jugar al fútbol”.

En ese sentido, agradeció “seguir estando adentro de una cancha, cada vez me queda menos y no quiero que se termine. Cada decisión que tomo, repercute en mi familia y por eso es que hay que planificar todo”.

Lanús, su lugar en el mundo

Después del retiro de José Sand, el máximo goleador de la historia del club, y de Lautaro Acosta, jugador con más presencias y títulos, Eduardo Salvio fue uno de los que tomó la posta como referente y, a la vez, está comodísimo en el club.

“Disfruto mucho de estar en Lanús y del rol que me toca cumplir. Trato de ser un ejemplo para mis compañeros y no me quiero quedar con lo que ha sido mi trayectoria en el pasado”, sostuvo el extremo del equipo de Mauricio Pellegrino.

Un profesional en todo sentido.

“Estoy en un lugar espectacular como Lanús y valoro mucho las cosas. Lanús es un club con instalaciones de primer nivel y con un cuerpo técnico tremendo. Por algo siempre es protagonista y gana títulos, estoy realmente feliz en Lanús”.

Eduardo Salvio, un campeón

En Europa y Boca Juniors, sumó gran cantidad de títulos. Pero, la cuenta pendiente era lograrlo con el club que lo vio nacer. Quedaron a mano.

“Haber obtenido la Sudamericana y la Recopa fue algo hermoso. Tenía el deseo de ganar títulos con el club y fueron cosas hermosas. Para ganar títulos, uno tiene que tener la mentalidad de que va a salir campeón. La exigencia te lleva a entrenar al máximo y a conseguir títulos, yo quiero salir campeón otra vez y eso es lo que me empuja, trato de compartirle eso a mis compañeros”, manifestó quién con la Selección Argentina disputó el Mundial Rusia 2018.