Llavallol renueva sus Centros de Salud para cuidar de cerca a los vecinos

Cerca de cada barrio y al alcance de quienes más lo necesitan, los Centros Integrales de Salud (CIS) cumplen un rol fundamental en la atención cotidiana de los vecinos. Desde el Municipio de Lomas avanzan con la etapa final de remodelaciones en el CIS Llavallol .

Las obras en la sala ubicada sobre la calle Pareta 593 ya superaron el 95% de ejecución y en estos momentos se están haciendo las terminaciones en el interior con pintura e instalación de nuevos artefactos y mobiliario. Mientras que en el exterior, las cuadrillas reparan revoques en las paredes, hacen trabajos de carpinterías e impermeabilizaciones.

El lugar se hizo prácticamente a nuevo y con todo lo necesario para la atención profesional en clínica médica, pediatría, fonoaudiología, ginecología, nutrición, obstetricia y psicología . También hicieron mejoras y adecuaciones en la recepción y administración, la sala de espera, el área de guardia (que cuenta con dos dormitorios), enfermería, farmacia, cinco consultorios y el Salón de Usos Múltiples.

En Llavallol también avanza la remodelación del CIS 25 de Mayo , que está sobre Kurth 557, con trabajos incluyen la puesta en valor de la recepción, sala de espera, consultorio de ginecología, enfermería, farmacia y un área de odontología. El objetivo de las obras es contar con establecimientos más accesibles y adecuados para acompañar el trabajo de profesionales y brindar una atención de mayor calidad a la comunidad.

Más obras para mejorar la salud en Lomas

El Municipio de Lomas está transitando la etapa final de remodelaciones en el CIS Eva Perón de Centenario, ubicado sobre la calle Núñez de Arce 553. Con más del 95% de avance, la intervención permitió recuperar y acondicionar áreas que se encontraban fuera de uso.

El proyecto incluyó refacciones en la recepción y administración, sala de espera, cocina, SUM, enfermería y farmacia, además de los sectores destinados a pediatría, ginecología, consultorios médicos y odontología.

Por su parte, en el CIS La Salud como Derecho de Fiorito ya finalizaron las obras de remodelación para sumar nuevos consultorios, incorporar profesionales y brindar una mejor atención a la comunidad. La sala ubicada sobre Pasaje Eva Perón 2420 cuenta con servicios de pediatría, médico clínico, psicología, ginecología, enfermería y trabajo social. Próximamente van a sumar odontología, nutricionista y diabetóloga.

Lo mismo ocurrió en el CIS Albertina, que está sobre la calle Bustos 2172 y tiene un espacio más amplio y con nuevos servicios de ginecología, odontología y farmacia. También incorporaron un salón de usos múltiples para reuniones y charlas preventivas de salud.