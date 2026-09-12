La polémica postura de la mamá de Tini Stoessel en medio del escándalo familiar

Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel, regresó a la Argentina en medio del conflicto familiar y económico con su hija. Se trata de una disputa millonaria que enfrentó públicamente a la cantante y su papá, el productor Alejandro Stoessel.

En su vuelta, Mariana Muzlera fue abordada por Alejandro Guatti, de cronista de Intrusos, que le preguntó cómo estaba y la mujer optó por mantener el silencio ante su consulta.

Todo mal. Niegan el acuerdo de Tini y su papá: "Es para bajar la espuma"

“Dicen que Tini hizo un mensaje para ustedes, ¿querés decir algo?” , insistió luego el cronista del ciclo de América TV, pero no obtuvo respuesta de parte de la mamá de la cantante.

“¿Tienen algo para decir? ¿Pudiste hablar con ella?”, siguió el cronista con sus preguntas, pero la mamá de Tini Stoessel no respondió ninguna de sus preguntas que le fue haciendo.

“¿Te duele todo lo que se está diciendo?”, siguió el cronista. “Tini rompió el silencio y habló de salud mental, de libertad, muchos interpretaron como una indirecta a ustedes, ¿algo que quieras decir?”, preguntó a Mariana Muzlera.

Tini Stoessel con su papá Alejandro Stoessel.

Tini Stoessel, en plena negociación

Mientras tanto Tini Stoessel y su papá, Alejandro Stoessel, buscan llegar a un acuerdo económico. El productor pidió división del 50% y 50% para cada parte, habiendo sido manager de la artista durante varios años y dueño del nombre “Futttura”, además.

Mientras que la cantante pide, en cambio, un porcentaje más alto en la división del dinero sabiendo que es ella la que se sube a los escenario y genera las ganancias.