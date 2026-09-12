Planeaba un tiroteo en su escuela con inteligencia artificial: lo descubrió el FBI

La Policía Federal Argentina allanó la casa de un chico que planeaba matar a sus compañeros de colegio con ayuda de la inteligencia artificial . El operativo se realizó en Quilmes .

Según informaron fuentes policiales a La Unión , la investigación empezó el 19 de agosto pasado, a partir de una alerta remitida por el FBI en la Embajada de Estados Unidos en Argentina. El motivo: un usuario había iniciado una conversación con ChatGPT en la que manifestaba su intención de hacer un tiroteo en una escuela con el fin de asesinar a sus compañeros .

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El ataque estaba siendo planeado para el año 2027, aunque también habría expresado la posibilidad de adelantarlo, según precisaron las fuentes a este medio. Como si fuera poco, quería comprar vestimenta y elementos de características tácticas.

Ante la gravedad y el peligro que esto representaba, la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal realizó tareas en el ámbito digital y de campo, mediante técnicas de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT), que permitieron identificar como responsable a un menor de edad que vivía en Quilmes .

Allanamiento en Quilmes

El menor planeaba la masacre con ayuda de la inteligencia artificial.

A partir de las pruebas obtenidas, el Juzgado de Garantías del Joven Nº1 de Quilmes ordenó allanar la casa del chico. El operativo fue realizado por efectivos de la Policía Federal.

En el allanamiento, los agentes secuestraron “dos teléfonos celulares, dos pares de guantes tácticos, un gorro tipo piluso camuflado militar, una balaclava con diseño de calavera, un pasamontaña camuflado militar y gafas de protección táctica de color negro”, según detallaron a este medio.

Los padres del menor fueron citados a la sede de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil Nº1. Los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor y se inició una causa por “intimidación pública”.