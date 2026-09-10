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10 de septiembre de 2026
Sin vueltas.

Tini Stoessel, sobre la autoría de "Futtura": "Escribí hasta la coma este show"

Tini Stoessel, durante un show en Monterrey, aseguró que “Futtura” es de su autoría, aclarando que no es una creación de su papá, Alejandro Stoessel.

Las fuertes palabras de Tini Stoessel.&nbsp;

Las fuertes palabras de Tini Stoessel. 

“Espero que hayan disfrutado mucho de este show. Yo amo hacer 'Futttura', ¿Saben por qué? Porque escribí hasta la coma este show. Es un show muy mío, y cada vez que lo hago dejo mi corazón, dejo mi ánima acá", dijo Tini Stoessel a sus fans mexicanos.

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De esta forma, la cantante dio entender que la autoría de la gira, que está a poco de cumplir un año en distintos escenarios, es exclusivamente suya y no fue una creación de su Alejandro Stoessel, su papá.

El agradecimiento de Tini Stoessel a su equipo

Las palabras de Tini Stoessel vinieron acompañadas de un agradecimiento a todo su equipo, que incluye bailarines, músicos, equipo técnico "que no se ve" y "toda la gente que está allá también".

"Los amo, gracias", dijo la artista a la multitud en la ciudad de Monterrey. La declaración llega en medio de una batalla con sus padres por la propiedad intelectual de muchos de sus trabajos, como así también la administración del dinero que generó en estos años de carrera.

Tini Stoessel, firme en medio de un show en México.

Tini Stoessel, firme en medio de un show en México.

Tini Stoessel aprovechó la pausa para reflexionar también sobre la importancia de “aprender a ser libre”. También animó a todos los presentes a “sentirse en libertad” dentro del show, pero también a nivel general en la vida.

"Me gusta que acá se sientan en libertad, acá y siempre... de ser como quieran ser, con quien quieran estar y por sobre todo no tener miedo", dijo la cantante. "Creo que lo más lindo de la vida es cuando de verdad aprendés a ser libre para todos ustedes", cerró Tini Stoessel.

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