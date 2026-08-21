El Hospital Gandulfo de Lomas ayuda a identificar desaparecidos en la dictadura

Para reafirmar el compromiso con la verdad , la memoria y el derecho a la identidad , en el Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora se hizo la primera toma de muestra de sangre a un familiar de una persona desaparecida en la dictadura militar .

La Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas (ILID) es un proyecto impulsado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) con el objetivo de identificar, a través del análisis genético , a familiares de víctimas de desaparición forzada ocurridas entre 1974 y 1983 .

En el marco de la campaña "Tenés una historia, tenés un derecho", una profesional del Servicio de Hemoterapia del Gandulfo realizó la extracción de sangre a una mujer que es familiar de un desaparecido. Desde el hospital destacaron que "fue un momento muy especial" y remarcaron la importancia de "seguir trabajando para lograr la identificación de más de 600 restos".

Gracias al convenio firmado entre el EAAF con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires , las muestras de sangre se pueden realizar en los más 70 hospitales que están en el territorio bonaerense. En el primer semestre del año, se entregaron 25 muestras para su análisis.

Las personas con un familiar que fue víctima de desaparición forzada pueden ayudar a identificarlo con una simple muestra de sangre. Para hacer la extracción tienen que comunicarse al 0800-345-3236 o al WhatsApp 221-504-5336. Toda la información que se brinde será confidencial y las muestras sólo pueden utilizarse para obtener y comparar el ADN con fines identificatorios.

Cómo es el trabajo para identificar a desaparecidos en la dictadura militar

Hace más de 40 años que el Equipo Argentino de Antropología Forense trabaja para identificar los restos de personas detenidas-desaparecidas para restituirlas a sus familiares. El equipo hace excavaciones arqueológicas para recuperar restos óseos y evidencias que permitan reconstruir las circunstancias y el contexto de inhumación.

Cementerios municipales, ex centros clandestinos de detención, terrenos descampados y lugares clandestinos de inhumación son los sitios donde se llevan adelante las acciones de identificación. De los restos óseos toman pequeños fragmentos que se procesan un laboratorio y luego se comparan con los datos genéticos aportados por familiares de los desaparecidos.

La toma de muestras de sangre las pueden hacer padres, hijos y hermanos de las víctimas. Cuanto más cercano es el parentesco, más efectiva es la comparación con el perfil genético de los restos óseos. Sin embargo, también primos, tíos y nietos pueden aportar su muestra. El Equipo de Antropología Forense tiene una página web donde brinda todos los detalles sobre su trabajo.