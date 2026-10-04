Una feria de emprendedores en Lomas busca sumar puestos para el Día de la Madre

Hay varias alternativas en el Mes de las Mamás para ser parte de las ferias en Lomas.

aAura House es una feria de emprendedores que nació gracias a la unión de personas con ganas de reinventarse y buscar una salida laboral. El proyecto que nuclea a mujeres mayores de 40 años busca que se sumen nuevos puestos a las fechas que tienen en octubre en Lomas en el marco del Día de la Madre .

La organización de estas ferias lanzó una convocatoria destinada a sumar nuevos puestos en los distintos espacios que van a visitar. "Sabemos que está difícil la situación, pero queremos invitar a que se anoten para las ferias que vamos a hacer en Café Dalí y en Las Lomitas", contó Gabriela Petrelli que junto a su socia Natalia Chiovaro son las responsables de Aura House.

La feria comenzó gracias a casa historia de coraje, compromiso y lucha por reinventarse de muchas de las emprendedoras que hoy son parte de la iniciativa que intenta visitar distintos lugares para llegar a un público más grande. "La feria que arrancó bajo el nombre Creer y Crear cambió su estética y logo para pasar a llamarse @aurahouse_espacio donde trabajan más de 50 emprendedoras que se unieron ante la crisis laboral y la falta de oportunidades.

Si bien, la feria se va a presentar en tres fechas distintas, desde la organización contaron que la primera edición ya no tiene cupos disponibles. "Lo que nosotros queremos es darle lugar a esas emprendedoras que quedaron fuera del sistema laboral. El invierno estuvo complicado, por eso queremos que participen de estas ferias que se vienen", explicó Petrelli.

Las ferias en las que se podrá participar porque aún quedan cupos son: el viernes 16 en el horario de 13 a 19 en Café Dalí que está ubicado en Pellegrini 201, Lomas y el sábado 17 de 11 a 16.30 se podrá ser parte de la jornada que tendrá lugar en Wolf Lomitas que es un espacio que está en Colombres 363, Lomitas. En ambos lugares se estarán vendiendo productos en la previa del Día de la Mamá.

Los que quieran sumarse a algunas de estas alternativas o para pedir información sobre requisitos y forma de trabajo de la feria, hay que enviar un mensaje de WhatsApp al 1165770333.

Un agradecimiento a quienes brindan los espacios

Sobre estos espacios que brindan la posibilidad que las emprendedoras puedan vender sus productos, Gabriela detalló que son sumamente importantes para la feria. "Este domingo de 13 a 18 estamos en Storybrooke Lomitas (Colombres 181) y quiero agradecer especialmente al lugar porque allí nos hacen sentir como en casa y nos permiten realizar dos ferias al mes".

Cada lugar al que acceden las mujeres emprendedores son especiales para ellas porque les permiten usar parte de las instalaciones y de esta manera apoyan a los emprendedores de la zona.

"Pienso que siempre hay que agradecer y resaltar a las personas que nos ayudan para que este proyecto siga adelante, en Storybrooke estuvimos este domingo y volvemos el 25 de octubre. Cristian Torrado que es el dueño del lugar es un amor de personas, que nos brinda un deck entero para que pongamos los puestos y también agradezco a Noelia que es la dueña de la franquicia que es una mujer con mucha empatía hacia nuestro proyecto", admitió. Gabriela que quiere resaltar a las personas que hacen posible que el proyecto siga creciendo y sumando más emprendedores de todos lados.

Con precios bajos para que todos puedan comprar un lindo regalo a las mamás es que Aura House seguirá creciendo en distintos lugares de Lomas que brinden ese espacio para que los emprendedores puedan vender sus propios productos.