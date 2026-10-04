Reconocen el trabajo de la UNLZ para recuperar y conservar el Bovino Criollo

La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) recibió un reconocimiento del Concejo Deliberante por el trabajo que desarrolla desde hace más de 30 años en la investigación, rescate y conservación genética del Bovino Criollo Argentino de origen patagónico.

El Concejo Deliberante de Lomas declaró de Interés Municipal, Educativo y Científico al proyecto orientado a la recuperación y estudio de una población bovina que forma parte del patrimonio ganadero . Docentes, investigadores y estudiantes de Agrarias han participado a lo largo de los años en distintas acciones vinculadas con su preservación.

Distinguidos. La Facultad de Agrarias de la UNLZ se lució en la Expo Rural con la premiación de cuatro ejemplares

"La labor desarrollada por la Facultad articula distintas dimensiones del trabajo universitario: la investigación y la producción de conocimiento, la formación de estudiantes y la conservación de los recursos genéticos con una mirada puesta en su importancia para el desarrollo del sector agropecuario . Este reconocimiento del Concejo Deliberante destaca así una trayectoria de más de tres décadas y el compromiso con la generación de conocimiento, la formación y la preservación de los recursos productivos y genéticos de nuestro país", destacaron desde la UNLZ.

El acto contó con la presencia del decano de la Facultad de Agrarias, Néstor Urretabizkaya, y la vicedecana, Laura Juan, junto a docentes, estudiantes y otros integrantes de la comunidad universitaria.

La comunidad de la UNLZ, presente en el Concejo Deliberante de Lomas.

El Programa de recuperación y conservación de la raza criolla patagónica tiene el objetivo de recuperarla y reintroducirla en el circuito productivo nacional. La iniciativa nació tras el descubrimiento de una población asilvestrada en el Parque Nacional Los Glaciares (Santa Cruz).

"Cuando vinieron los europeos a la Argentina trajeron vacas y algunas se les escaparon e hicieron salvajes. Esas son las que tienen la mejor genética para tolerar las enfermedades que hay en el suelo en comparación con la vacas inglesas, que no se aguantan nada. Lo que hacemos en la UNLZ es conservar la genética del bovino criollo para hacer cruzas con bovinos ingleses y obtenemos vacas que están completamente adaptadas al clima argentino", contó uno de los estudiantes de Ingeniería Zootecnista.

La UNLZ volvió a tener una destacada actuación en la última edición de la Expo Rural. La gran protagonista fue "La Yoli", que por tercer año consecutivo se consagró Campeona Hembra y obtuvo el primer puesto de la categoría Vaca. Además, Estrellita consiguió el primer puesto de la categoría Vaquillona, Joni fue ganador en la categoría Toro Mayor y Toribio obtuvo el segundo puesto en Toro Menor.

Nuevas aulas en la Facultad de Agrarias de la UNLZ

La Facultad de Ciencias Agrarias de la UNLZ inauguró cuatro nuevas aulas que permitirán ampliar su capacidad y acompañar el crecimiento que la institución viene registrando en los últimos años tanto en cantidad de estudiantes como en las diferentes carreras y cursos.

Las aulas están destinadas principalmente a alumnos de los últimos años y tiene capacidad para entre 30 y 40 personas. Estos nuevos espacios fueron equipados con calefacción, Wi-Fi, computadora, proyector y conectividad para acompañar el desarrollo de las actividades académicas.

El secretario Académico de la Facultad, Ezequiel García Stepien, destacó que la ampliación responde a la evolución de la institución. "Hemos ido incrementando el número de alumnos, la cantidad de carreras y de cursos, y este crecimiento nos planteó la necesidad de ampliar nuestros espacios académicos así que es un momento que nos llena de orgullo", indicó y señaló que la apertura de las nuevas aulas fue posible gracias al acompañamiento del Rectorado de la UNLZ.