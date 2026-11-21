Dos estudiantes de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora ( UNLZ ) alcanzaron el tercer puesto en la segunda edición del concurso provincial "Que se vea", impulsado por la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI), con el acompañamiento del Ministerio de Comunicación Pública bonaerense.

Se trata de Penélope García y Lautaro Ledesma , estudiantes de la carrera de publicidad de la Facultad de Ciencias Sociales , quienes participaron con la campaña de bien público " No da futuro, quita presentes" , una propuesta comunicacional orientada a generar conciencia sobre el trabajo infantil y cuestionar las ideas que muchas veces justifican o naturalizan esta problemática.

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En esta segunda edición se inscribieron 53 jóvenes, que presentaron un total de 19 propuestas. De ellas, cinco llegaron a la instancia final, donde sus autores debieron exponer y defender sus trabajos ante un jurado especializado, durante una jornada realizada en el Sindicato de Comercio de La Plata . Los representantes de Mar del Plata y Lomas de Zamora compartieron el tercer lugar.

"Fue una alegría enorme y muy gratificante. Ninguno de los dos había participado antes en un concurso de campañas publicitarias, así que lograr este reconocimiento en nuestra primera experiencia fue increíble", contaron Penélope y Lautaro a La Unión. Además, destacaron el orgullo de representar a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y a su comunidad académica: "Fuimos el único grupo de estudiantes que representó a la UNLZ".

Participaron de la campaña de bien público "No da futuro, quita presentes".

Una campaña para recuperar el presente de la infancia

El concepto de la campaña nació de una reflexión sobre la manera en que habitualmente se aborda el trabajo infantil. Según explicaron sus autores, muchas iniciativas ponen el foco en las consecuencias que esta problemática puede tener a futuro, pero ellos buscaron visibilizar también aquello que se pierde en el presente: el tiempo de juego, el descanso, la educación y las experiencias propias de la infancia.

"Notamos que la mayoría de las campañas suelen enfocarse únicamente en las consecuencias a futuro, que son reales y muy graves. Sin embargo, quisimos darle protagonismo a algo de lo que no se habla tanto: el presente que se les arrebata a esos chicos", explicaron. De esa mirada surgió el nombre "No da futuro, quita presentes".

La propuesta buscó cuestionar frases y creencias arraigadas socialmente, como que trabajar desde chicos "les enseña a esforzarse", que "los ayuda" o que puede ser más útil que asistir a la escuela. A partir de datos estadísticos sobre el trabajo infantil en Argentina, los estudiantes construyeron un mensaje central: el trabajo durante la infancia no representa una oportunidad, sino una vulneración de derechos.

Los representantes de Mar del Plata y Lomas de Zamora compartieron el tercer lugar.

Para transmitir ese mensaje, desarrollaron una campaña integral con piezas audiovisuales, gráficas para vía pública, contenidos para redes sociales, un tríptico informativo y piezas radiales. En el spot televisivo y las historias de Instagram aparecen adultos que, frente a distintas situaciones cotidianas, recuerdan momentos de juego de su propia infancia. Esas escenas se interrumpen abruptamente con frases como "acordate que acá trabajamos todos" o "sos la mayor, deberías ayudar más en casa", que reflejan algunas de las formas en que se naturalizan las responsabilidades laborales durante la niñez.

La estrategia también buscó generar empatía en el público: invitar a quienes no atravesaron esas experiencias a recordar momentos felices de su infancia y preguntarse cómo se hubieran sentido si ese tiempo hubiera sido reemplazado por obligaciones laborales.

El acompañamiento docente y el desafío de combinar estudio y concurso

El proyecto comenzó a desarrollarse en agosto, cuando se abrieron las inscripciones, y continuó hasta los últimos días de noviembre, en la previa de la instancia final. Durante ese período, los estudiantes trabajaron en la creación y revisión de cada pieza para cumplir con los requisitos del certamen y alcanzar un resultado con estándares profesionales.

En ese recorrido fue fundamental el acompañamiento de Jessica Laurent, docente de Comunicación Visual, quien estuvo a cargo de la tutoría y realizó devoluciones permanentes sobre la campaña, aportando su experiencia y mirada profesional.

"Nos gustaría que la sociedad deje de justificar ciertas situaciones".

Uno de los principales desafíos fue compatibilizar el desarrollo del proyecto con las obligaciones académicas y laborales: "Tuvimos que seguir cursando la misma cantidad de materias en la facultad, sumando ahora la responsabilidad de llegar a los plazos pautados del concurso. Coordinar los tiempos de cada uno sin descuidar el estudio, el laburo ni la campaña fue exigente". Para ambos, la experiencia representó una oportunidad de llevar a la práctica los conocimientos adquiridos durante la carrera y acercarse a las dinámicas del ámbito profesional.

Comunicar para generar conciencia

Más allá del reconocimiento obtenido, Penélope y Lautaro esperan que la campaña pueda llegar a más personas y generar nuevas preguntas sobre las formas en que la sociedad interpreta el trabajo infantil. "Nos gustaría que la sociedad deje de justificar ciertas situaciones, se replantee las ideas que tiene sobre el trabajo infantil y que el mensaje invite a una reflexión", expresaron.