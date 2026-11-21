Los jóvenes emprendedores con ganas de fortalecer sus proyectos e incorporar nuevas habilidades pueden sumarse a las capacitaciones gratuitas impulsadas por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires junto al Municipio de Lomas de Zamora .

La propuesta para vecinos de 16 a 30 años tendrá un total de tres cursos. El jueves 26 de noviembre, a las 14.30, en la Sede de Envión de Budge , ubicada sobre las calles Campana y Guaminí , darán un taller sobre Marketing Digital en el que se abordarán temas como identidad de marca, creatividad, estética y comunicación .

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Laboratorio de Inteligencia Artificial es el nombre del segundo curso que se llevará a cabo en formato virtual el jueves 3 de diciembre, a las 14.30. Los participantes aprenderán sobre organización de tareas, creación de contenidos, investigación de mercados, productividad y optimización de procesos .

Mientras que el jueves 10 de diciembre, a las 14.30, también habrá un taller virtual de Comercialización en el que se trabajará en relación a los clientes, construcción de comunidad y canales de venta .

Los interesados en anotarse tienen que entrar a la web de Emprende Joven. En la Sede de Envión de Budge se organizará la posterior entregada de certificados a los vecinos que participarán de los cursos.

Un programa para potenciar proyectos en Lomas de Zamora

Emprende Joven es un programa que depende del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y se articula desde la Subsecretaría de Economía Social y Popular. La iniciativa incluye cursos teórico-prácticos, mentorías, redes de emprendedores y acompañamiento técnico.

La idea no es solamente transmitir conocimientos, sino a que cada participante pueda aplicarlos a su actividad y salga con mayor claridad sobre su público, una identidad de marca más consistente, nuevos canales para comercializar y herramientas que permitan ordenar tareas y ahorrar tiempo. También se apunta a construir una comunidad provincial donde puedan compartir experiencias, generar redes y acompañarse.