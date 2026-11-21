En la previa de la final de la Copa Sudamericana, Leandro Paredes habló del rumor que lo vincula con La China Suárez.

Leandro Paredes se refirió a los rumores que lo vincularon con la China Suárez y dejó en claro cómo atraviesa la repercusión de esas versiones. El futbolista de Boca Juniors habló durante una conferencia de prensa previa a la final de la Copa Sudamericana y aseguró que el tema le afecta poco.

En la previa del encuentro que disputará el Xeneize frente a Atlético Mineiro, el mediocampista fue consultado por uno de los asuntos que generó repercusión en los últimos días en el mundo del espectáculo argentino.

Sin esquivar la pregunta, Leandro Paredes sostuvo: “Me influye muy poco lo que se habla, de verdad. Trato de disfrutar”, expresó al referirse a las versiones que circularon sobre un supuesto vínculo con la actriz, un rumor que ya había sido desmentido.

Leandro Paredes reconoció que sabía a lo que se exponía El futbolista también reconoció que sabía que el tema podía aparecer durante su estadía antes del partido decisivo. “Sabía antes de venir que iba a pasar lo que pasa. Lamentablemente es parte de esto”, agregó.

Además, se mostró enfocado en el compromiso deportivo y transmitió su entusiasmo por disputar una nueva final internacional. “Llego con mucha ilusión, muchas ganas, mucha tranquilidad y mucha felicidad. Disfrutando de estar en una final internacional y con la ilusión intacta de poder dar una alegría mañana”, concluyó. La conferencia reunió a los representantes de Boca Juniors y Atlético Mineiro, entre ellos los entrenadores y referentes de ambos equipos, en la antesala del partido que se jugará este sábado.

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