Ángel de Brito estalló en su streaming en Bondi Live y fue durísimo con los periodistas deportivos, luego de quedar en involucrado tras haber tirado un enigmático sobre un posible romance entre Leandro Paredes y la China Suárez en 2021 en París.

El conductor de LAM salió a responder en Bondi Live y en varios medios a una versión que lo involucra con Leandro Paredes y con la barra de Boca Juniors y no se guardó nada.

¿Qué onda? Ángel de Brito se despegó del escándalo con Paredes: "No lo nombré"

La historia empezó cuando periodistas deportivos aseguraron que Leandro Paredes habría enfurecido con Ángel de Brito por haber revelado el rumor que vincula al futbolista con la China Suárez.

"De Brito": Por sus comentarios contra los periodistas deportivos tras lo que dijo sobre Leandro Paredes https://t.co/a4OdhfHUam pic.twitter.com/Vsb4OFJJ2e

Luego, Jorge Rial le sumó detalles del tema. La versión incluía que el conductor habría sido amedrentado por La 12 , en vísperas de la final de la Copa Sudamericana.

“Es mentira que me amenazó Paredes, que me escribió Paredes, que la barra o La 12 no sé qué. Pero vayan a chupar pi... todos los periodistas deportivos que dicen estupideces. Ni uno me escribió”, dijo Ángel de Brito sobre el tema.

Angel de Brito en medio de un conflicto con Leandro Paredes.

En Bondi Live, fue más allá con los periodistas deportivos. “Los periodistas deportivos no sirven para nada. No saben hacer la O con el vaso, vayan a la fila. Hagan un éxito”, lanzó en una de sus frases más duras.

El conductor también recordó que en 2025 había entrevistado a Leandro Paredes y a su esposa, Camila Galante. “Busquen el archivo. Habló con este gil”, dijo. Sobre las acusaciones de Analía Franchín, agregó: “Yo expliqué lo que estaba insinuando. Para mí era todo verso”.

“No recibí ninguna amenaza, no. Están todo el día diciendo boludeces”, afirmó. Y siguió: “No es gracioso reírse de que amenacen a un colega, pero ni siquiera pasó. (...) Dejen de escuchar a inventadores profesionales, por algo les va como les va”.