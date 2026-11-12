Ángel de Brito, ante las traiciones de las "angelitas": "No manejo una mafia"

Ángel de Brito y su equipo en LAM.

Jorge Rial ventiló las supuestas repercusiones de la venta de la productora Mandarina, que podría provocar que varias figuras de América TV se pasen a El Nueve. La lista incluye a Ángel de Brito y algunas de sus panelistas no lo seguirían en esta mudanza.

“Van todas a ofrecerse para quedarse en América y además a contar intimidades del programa, y esto se lo digo a Ángel", contó Jorge Rial y, según él, las panelistas dijeron que vivirían en una especie de "dictadura" en LAM.

El posteo de Ángel de Brito. La respuesta de Ángel de Brito Ante esto, Ángel de Brito salió al cruce y dio su versión de los hechos. "Conduzco un programa de TV. No lidero una secta ni manejo una mafia", aseguró el periodista con oronía.

“Las Angelitas son panelistas, no discípulas. Son libres de escuchar ofertas, negociar e irse cuando quieran. Si otros programas las buscan, es porque primero fueron Angelitas”, expresó Ángel de Brito.

Para cerrar, Ángel de Brito desdramatizó esta supuesta polémica al revelar que cada panelista tiene camino libre. “No confundan decisiones laborales con traiciones. Nadie es dueño de nadie. Es tele”, sentenció el periodista. Mientras tanto, Ángel de Brito contó que no recibió ninguna oferta formal para pasar a El Nueve. Yanina Latorre también podría mudarse de pantalla.

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