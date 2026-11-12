jueves 12 de noviembre de 2026
Escribinos
12 de noviembre de 2026
¿Qué onda?

Ángel de Brito, ante las traiciones de las "angelitas": "No manejo una mafia"

Jorge Rial contó que Ángel de Brito podría dejar América TV para pasar a El Nueve y que algunas de sus panelistas no lo seguirán en este cambio de pantalla.

Ángel de Brito y su equipo en LAM.&nbsp;

Ángel de Brito y su equipo en LAM. 

Jorge Rial ventiló las supuestas repercusiones de la venta de la productora Mandarina, que podría provocar que varias figuras de América TV se pasen a El Nueve. La lista incluye a Ángel de Brito y algunas de sus panelistas no lo seguirían en esta mudanza.

“Van todas a ofrecerse para quedarse en América y además a contar intimidades del programa, y esto se lo digo a Ángel", contó Jorge Rial y, según él, las panelistas dijeron que vivirían en una especie de "dictadura" en LAM.

Lee además
Mariana Fabbiani, en crisis con su esposo. 
¿Qué onda?

Aseguran que Mariana Fabbiani y su marido se separaron por Fito Páez
Jorge Rial reveló la supuesta interna entre Yanina Latorre y Ángel de Brito﻿.
¿Qué onda?

Rial reveló la picante interna entre Yanina Latorre y Ángel de Brito
El posteo de Ángel de Brito.

El posteo de Ángel de Brito.

La respuesta de Ángel de Brito

Ante esto, Ángel de Brito salió al cruce y dio su versión de los hechos. "Conduzco un programa de TV. No lidero una secta ni manejo una mafia", aseguró el periodista con oronía.

“Las Angelitas son panelistas, no discípulas. Son libres de escuchar ofertas, negociar e irse cuando quieran. Si otros programas las buscan, es porque primero fueron Angelitas”, expresó Ángel de Brito.

Para cerrar, Ángel de Brito desdramatizó esta supuesta polémica al revelar que cada panelista tiene camino libre. “No confundan decisiones laborales con traiciones. Nadie es dueño de nadie. Es tele”, sentenció el periodista.

Mientras tanto, Ángel de Brito contó que no recibió ninguna oferta formal para pasar a El Nueve. Yanina Latorre también podría mudarse de pantalla.

Temas
Seguí leyendo

Aseguran que Mariana Fabbiani y su marido se separaron por Fito Páez

Rial reveló la picante interna entre Yanina Latorre y Ángel de Brito

"Fin de una etapa": ¿Ángel de Brito y Yanina Latorre podrían mudarse a Telefe?

Mauro Icardi, tras declarar en la fiscalía: "No hubo agresiones"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Paolo, el rockero. video
Tristeza.

Murió Jorge Juan Montejo, creador de "Paolo el Rockero"

Las más leídas

Te Puede Interesar

A los 81 años el locutor lomense atraviesa un delicado momento de salud.
Grave.

Preocupación por la salud de un ícono de "Titanes en el ring" y vecino de Lomas