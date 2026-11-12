Murió el humorista Jorge Juan Montejo, creador de "Paolo el Rockero"

A los 68 años murió Jorge Juan Montejo, el actor y humorista que personificó al legendario “Paolo el Rockero” , en el Hospital Santamarina de Tandil , su ciudad natal, donde permanecía internado desde hacía varios por un cuadro de pulmonía y complicaciones en su salud.

Nacido el 16 de enero de 1958 en Tandil, el humorista dio sus primeros pasos artísticos a comienzos de los ‘80. Su personaje más popular surgió a partir de una aguda observación de los jóvenes de la época.

Dolor. La emotiva despedida a Tinelli a Daniel Bifulco de Los Jaimitos

Tristeza. Murió Daniel Bifulco, uno de los Jaimitos de Videomatch

Luego de sugerencia de Daniel Ripoll, director de la revista Pelo,para que independizara a este personaje de otros sketches, compró una peluca larga con trencitas, le sumó una vincha y un gorro andino, y bautizó al personaje como Paolo porque sentía que “pegaba con la cara”.

El personaje de “Paolo el Rockero” ganó popularidad en 1986 gracias a Juan Alberto Badía, quien lo incorporó a la apertura de Badía & Cía , su programa en El Trece.

Fue el propio conductor quien decidió bautizarlo como “el Rockero”, bajo una simpática premisa sobre el propio personaje: “Los hippies se van a extinguir, pero los rockeros no”.

Siempre con una voz temblorosa, un polémico vestuario y un morral multicolor, impuso varias frases que quedaron en memoria colectiva: “¡Uhhh... loco!”, “¿Entendés, chabón?”, “¡Qué mala onda!”, “¡Mató la onda, loco!” y “¿Qué hacés, persona?”.

El éxito del humorista en cine y televisión

Luego del furor, el humorista llevó sus intervenciones a programas como Feliz Domingo, De carne somos, El gordo y el flaco, VideoMatch, Siempre sábado y, años más tarde, Peligro sin codificar.

Además, desplegó su versatilidad con creaciones de otros personajes, como María Pía (la cheta), Goyo (el gaucho heavy metal) y el Capitán Bohemia.

En el cine tuvo una participación especial por en “Los bañeros más locos del mundo”, donde dejó una escena de antología. También fue parte de “Los matamonstruos en la mansión del terror”, “Extermineitors IV: Como hermanos gemelos” y “Bañeros 4: Los rompeolas”.