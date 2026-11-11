Integraba una banda que hacía violentas entraderas y cayó en Ingeniero Budge

En un allanamiento realizado en la localidad de Ingeniero Budge , la Policía Federal Argentina detuvo al integrante de una banda que se dedicaba a hacer entraderas . Había participado de un violento robo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La investigación comenzó en noviembre de 2023, cuando un grupo de delincuentes ingresó por la fuerza a una vivienda ubicada en la calle Aníbal Troilo, en el barrio porteño de Almagro . Los ladrones ataron de pies y manos a los residentes y los golpearon violentamente para robarles joyas, dinero en efectivo y otros objetos de valor.

Las víctimas realizaron rápidamente la denuncia y, si bien se logró identificar a uno de los agresores, no pudieron localizarlo. Fue así como el caso quedó fue delegado a efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal.

Los detectives establecieron que se trataba de una banda criminal dedicada a los delitos contra la propiedad, principalmente robos violentos bajo la modalidad conocida como “entradera” , mediante la utilización de armas de fuego y privando de su libertad a las víctimas.

Vigilancia y detención en Ingeniero Budge

El detenido integraba una banda que hacía entraderas.

Mediante análisis de datos y tareas de campo, establecieron que uno de los delincuentes se ocultaba en Lomas de Zamora, más precisamente en un domicilio ubicado en Ingeniero Budge. A partir de esa información, organizaron un operativo de vigilancia en la vivienda.

Luego de varios días de seguimiento, observaron a un sujeto con las mismas características que las del prófugo. Enseguida lo interceptaron y comprobaron que se trataba del delincuente buscado.

El detenido es argentino y tiene 30 años, según informaron fuentes policiales a La Unión. Fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición del magistrado interventor, imputado por el delito de “robo con utilización de armas”.