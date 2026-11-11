Integraba una banda que hacía violentas entraderas y cayó en Ingeniero Budge

En un allanamiento realizado en la localidad de Ingeniero Budge, la Policía Federal Argentina detuvo al integrante de una banda que se dedicaba a hacer entraderas. Había participado de un violento robo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Había robado una casa en Almagro en 2023, donde ató y golpeó a las víctimas. Descubrieron que se ocultaba en Lomas de Zamora.
En un allanamiento realizado en la localidad de Ingeniero Budge, la Policía Federal Argentina detuvo al integrante de una banda que se dedicaba a hacer entraderas. Había participado de un violento robo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La investigación comenzó en noviembre de 2023, cuando un grupo de delincuentes ingresó por la fuerza a una vivienda ubicada en la calle Aníbal Troilo, en el barrio porteño de Almagro. Los ladrones ataron de pies y manos a los residentes y los golpearon violentamente para robarles joyas, dinero en efectivo y otros objetos de valor.
Las víctimas realizaron rápidamente la denuncia y, si bien se logró identificar a uno de los agresores, no pudieron localizarlo. Fue así como el caso quedó fue delegado a efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal.
Los detectives establecieron que se trataba de una banda criminal dedicada a los delitos contra la propiedad, principalmente robos violentos bajo la modalidad conocida como “entradera”, mediante la utilización de armas de fuego y privando de su libertad a las víctimas.
Mediante análisis de datos y tareas de campo, establecieron que uno de los delincuentes se ocultaba en Lomas de Zamora, más precisamente en un domicilio ubicado en Ingeniero Budge. A partir de esa información, organizaron un operativo de vigilancia en la vivienda.
Luego de varios días de seguimiento, observaron a un sujeto con las mismas características que las del prófugo. Enseguida lo interceptaron y comprobaron que se trataba del delincuente buscado.
El detenido es argentino y tiene 30 años, según informaron fuentes policiales a La Unión. Fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición del magistrado interventor, imputado por el delito de “robo con utilización de armas”.