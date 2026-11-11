En su taller en Temperley, transforma hierro reciclado en dragones

Cada 11 de noviembre se celebra el Día de Herrero, y en ese sentido, la historia de Fernando Di Virgilio pone en primer plano un oficio hecho de paciencia y creatividad. Desde su taller de Temperley , convierte piezas de hierro reciclado en esculturas que sorprenden a los vecinos.

El amor por los fierros comenzó cuando Fernando Di Virgilio tenía apenas 12 años. Hoy, a los 50, lleva 38 años dedicado a la herrería y encontró en los materiales descartados una materia prima para desarrollar un estilo propio. Su taller, llamado La Madriguera del Duende, está ubicado en Luis Sáenz Peña 1776, en Villa Galicia, Temperley.

"Yo me considero un herrero sin límite. No copio formas. Agarro las cosas y creo", destacó.

Su especialidad son las esculturas de dragones, aunque su producción no se limita a esas figuras. Cada creación nace directamente de los hierros que encuentra y reúne. No utiliza dibujos ni diseños previos: combina piezas, prueba formas y deja que la figura aparezca durante el trabajo.

Dragones hechos con hierro reciclado

Uno de los mayores desafíos es conseguir los elementos adecuados para cada escultura. Las piezas tienen que combinar entre sí hasta formar una figura. El tiempo de trabajo también depende de cada creación: algunas le demandaron 10 días y otras, alrededor de 20. Sin embargo, si se cuenta la búsqueda y el acopio de materiales, puede invertir unos tres meses en cada dragón.

Muchas veces, el trabajo continúa durante la madrugada, cuando encuentra un momento libre para soldar. Incluso conserva la primera máquina eléctrica que tuvo, un regalo que recibió cuando tenía 11 años y que todavía utiliza.

Entre sus referentes artísticos menciona a Regazzoni, a quien considera una inspiración y una guía para desarrollar su camino creativo.

La Madriguera del Duende está ubicado en Luis Sáenz Peña 1776, en Villa Galicia, Temperley.

El reconocimiento de los vecinos de Temperley

Las esculturas también despiertan curiosidad entre quienes pasan por la puerta del taller. Según contó Fernando, es habitual que los vecinos se detengan para sacar fotografías y preguntarle quién realizó esas figuras. La sorpresa al descubrir que el autor está detrás de la obra es una de las satisfacciones que le deja su trabajo.

Pero la herrería no es su única actividad artística. Desde hace 30 años también fabrica hadas y duendes con masilla epoxi, piezas que comercializa en distintos lugares e incluso en el exterior.

A la hora de elegir con cuál de sus dragones se identifica, no duda: señala al rojo, ubicado en la parte más alta de su exposición, porque siente que está a punto de despegar.

Fernando se define como un herrero sin límites, que no busca copiar formas sino crear a partir de lo que encuentra. Una manera de entender el oficio que, en la antesala del Día del Herrero, tiene su expresión en cada pieza que sale de La Madriguera del Duende.

"Yo me considero un herrero sin límite. No copio formas. Agarro las cosas y creo", destacó.

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